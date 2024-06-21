OpenAI 竞争对手 Anthropic 日前发布了其迄今为止最强大的 AI 模型 Claude 3.5 Sonnet。

与 OpenAI 的 ChatGPT 和 Google Gemini 一样，Claude 在过去的一年里也是人气爆棚。Anthropic 由 OpenAI 前研发高管创立，赢得了 Google、Salesforce 和亚马逊的支持。在过去的一年里，Anthropic 完成了五笔融资，总额约为 73 亿美元。

今年 3 月，Anthropic 推出了 Claude 3 系列模型。随后，OpenAI 在 5 月份推出了 GPT-4o。Anthropic 表示，Claude 3.5 Sonnet 比之前的主打模型 Claude 3 Opus 速度更快，也是 Anthropic 新的 Claude 3.5 家族的第一款模型。

目前，Claude 3.5 Sonnet 已在公司网站 Claude.ai 和 Claude iPhone 应用程序中免费提供。Claude Pro 和 Team 的订阅者也可以接入最新的模型。此外，它还通过 Anthropic API、Amazon Bedrock 和 Google Cloud 的 Vertex AI 提供。

Anthropic 在一篇博客文章中称：“它在把握细微差别、幽默和复杂指示方面有显著进步，在以自然、合理的语气撰写高质量内容方面也十分出色。此外，它还可以编写、编辑和执行代码。”

在发布新模型的同时，Anthropic 还在 Claude.ai 上引入“Artifacts”，这是一个新功能，可以扩展用户与 Claude 的交互方式。当用户要求 Claude 生成代码片段、文本文档或网站设计等内容时，这些 Artifacts 会出现在他们对话旁边的专用窗口中。这创建了一个动态工作区，用户可以在其中实时查看、编辑和构建 Claude 的创作，并将 AI 生成的内容无缝地集成到他们的项目和工作流中。

如今，随着 Anthropic 和 OpenAI 等初创企业在生成式 AI 领域的崛起，它们已经与 Google、亚马逊、微软和 Meta 等科技巨头并驾齐驱，成为 AI 军备竞赛的一部分。据预计，该市场的规模在未来十年内将突破 1 万亿美元。