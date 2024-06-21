根据Canalys发布的报告，2024年中国大陆个人电脑（PC）(含台式机、笔记本和工作站)市场预计会缩减1%。尽管全球市场已恢复增长趋势，但中国大陆第一季度的出货量仍然下跌12%，受益于商用领域，尤其是大型国企和地方政府部门的采购需求，2024年台式机出货量预期将表现良好，年增长率达到10%。短期内，消费者和私营企业在PC等方面的支出仍然保持谨慎，预计全年笔记本电脑出货量将下降5%。

中国PC市场的复苏轨迹与全球趋势并不一致。2024年第一季度，头部企业IT支出疲弱，导致市场低迷，商用市场出现19%的大幅下滑。消费市场出货量下降较为温和，仅为8%。尽管2024年PC市场表现平平，但国有化采购的持续发展，2025年市场表现有望更加强劲，PC出货量有望实现12%的增长。

信创产业，即信息技术应用创新产业，致力于打造一个包含IT零部件、软件、硬件等重领域的国产化生态系统。Canalys分析师徐颖(Emma Xu)指出：“历经几年的发展时间，信创产业发展相对更加成熟，逐步形成清晰的采购标准和规则，围绕产业价值链的生态更加稳健，尤其在芯片和软件领域。目前信创的采购逐步向下级地方政府部门渗透，并持续向金融、电信、能源、医疗保健和教育等行业进一步拓展。AI在未来硬件和软件替换中将成为重要的指标。因此，在产品和服务上，OEM、芯片制造商、软件开发商和基础设施提供商等行业内的利益相关者，必须跟上这一新兴趋势才能保持竞争力。”

AI不仅推动PC市场的发展，也成为平板电脑市场的重要催化剂。尽管第一季度的笔记本和台式机出货量分别下降13%和11%，但平板电脑市场却实现22%的增长。这要归功于学习平板的需求增长，以及本土智能手机厂商对打造多设备生态系统战略的重视。华为继续更新其平板产品组合，推出MatePad SE系列的低端产品和MatePad Pro系列高端产品。其他厂商则陆续推出新设备和提高效率的AI应用(如录音、翻译和笔记app)，来为平板电脑赋能。教育市场也是竞争和创新的温床，科大讯飞和学而思等厂商均致力于AI学习模型的开发并通过其平板触及广大学生群体。

徐颖继续指出：“竞争日益激烈，硬件和软件创新尤为重要。但更重要的是，厂商要具备足够的能力利用这些创新，将之整合进入其设备生态系统，提供更吸引人的体验并让用户受益。中国市场存在很多机会，政府对AI创新的态度也非常积极，PC和平板电脑厂商应该充分利用这些机会和利好政策。”