N-VAN e：是一款商用微型电动车型，它在汽油动力的 N-VAN 上添加了只有电动车才有的用户友好功能，作为一款多功能车，可以满足商业和休闲用途的广泛客户需求，一直很受欢迎。在保留 N-VAN 的流行特性（例如通过平坦、低地板和高天花板实现的大型载货空间以及通过取消中柱实现的乘客侧大开口）的同时，N-VAN e：还具有只有电动汽车才独有的附加值，例如动力输出功能和安静的驾驶室。

N-VAN e:通过采用大容量电池、缩小eAxle尺寸、集中布置高压零部件，将零部件占用空间降至最低，实现了商用所需的足够实用续航里程和较大的载货空间。除了在WLTC模式下实现一次充电续航里程245公里（152英里），足以满足EV主要商用用途之一的送货服务之外，普通充电（6.0kW输出）约需4.5小时，快速充电（50kW输出）约需30分钟，追求客户便利性。

此外，电池冷却和加热系统可抑制因高温或低温导致的电池性能下降，从而缩短充电时间并增加续航里程，尤其是在冬季。有四种类型的 N-VAN e: 可满足商业和个人用途的广泛客户需求。

e：L4 是标准的 4 座类型，可用于广泛的商业和个人用途。当电池安装在地板下时，实现了与汽油动力 N-VAN 一样大的载货空间。其他功能包括能够显示各种信息的 7 英寸 LCD 仪表和双色调外观颜色变化，这扩大了客户的选择范围。

e：FUN型基于e：L4型开发，其造型与客户的爱好和休闲活动融为一体。内饰为浅色、自然的米色，e：FUN型也有双色外观颜色可供选择。除了LED大灯外，e：FUN型还标配了快速充电功能等附加功能。

e：G型是为追求功能而开发的，专门用于商业用途。 这种类型只有一个座位，基于一个驾驶员使用的假设。乘客侧仪表板的形状使长物品能够很好地贴合。与汽油动力的N-VAN相比，通过取消乘客座椅，与4座e：L4和e：FUN型相比，车内长度增加了95mm，地板高度降低了120mm。这些尺寸变化增强了商业用途的用户友好性。

e：L2 型在驾驶员侧具有前/后串联座椅配置。没有座位的空置空间和乘客侧没有立柱的大开口突出了N-VAN继承的价值，使用户更容易上下车以及装卸。

高级安全和驾驶员辅助功能作为标准配置可用于所有类型。此外，N-VAN e：将是市面上所有商用轻型厢式货车中首款标配驾驶员和前排乘客座椅侧帘式安全气囊的车型。N-VAN e：也是日本所有微型车车型中首款采用碰撞后制动系统的车型，该系统可在发生碰撞时减轻二次损坏。

通过获取本田会员专享支持服务Honda Total Care的ID，客户可以使用功能免费设置温度，最佳充电时间，最大充电水平，以及功率输出所需的最小SOC。这些功能可以通过Honda Total Care智能手机应用程序进行远程控制。这些功能的利用有助于提高移动体验的舒适性，降低电力成本并延长续航里程。

当用户通过应用程序设置出发时间时，系统将确保出发时舒适的车内温度。此外，系统根据外部温度控制和优化电池的温度。此功能使用户即使在室外温度较低的冬季也能使用预热电池开始驾驶，从而有助于最大限度地提高续航里程。通过设置电动汽车充电的最大电流量，用户可以确保电动汽车充电不会超过家庭/企业与电力公司签订的合同容量。

用户可以预设系统的最小SOC，以便在他们的EV连接到交流外部电源输出设备（如本田电源连接器）并向户外或休闲活动的电器输出电力时自动停止电源输出。此功能将防止过度使用电动汽车电力进行电力输出。