曼卡车与客车公司计划在市场上推出其 Lion’s Coach 车型的 BEV 版本，明年将在安卡拉的工厂开始生产。之后还将有更多的车型计划。自 2023 年以来一直负责曼恩巴士业务的 Barbaros Oktay 在接受可持续巴士门户网站采访时解释了这一点。Lion’s Coach BEV 可通过 CCS 插头充电，最大功率可达 375 千瓦。奥克泰自 2023 年起一直担任特拉通子公司的巴士业务主管，他在采访中没有提供更多有关该巴士电池和续航里程的细节。

内燃车型采用柴油发动机，输出功率高达 382 千瓦，最多可容纳 61 名乘客。该车有多种配置可供选择，长度从 12.1 米到 13.9 米不等，有两轴或三轴。最短的型号最多可容纳 53 名乘客和 11.7 立方米的行李，而三轴 MAN Lion’s Coach L 可提供 61 个座位。Oktay没有透露BEV版本是否也有这种选择，也没有透露MAN最初是否只对一种车身进行电气化。

相反，他表示 MAN 客车部门 “完全专注于 BEV 技术”，尽管卡车部门也在进行氢动力内燃机的试验。”奥克泰说：”关于氢发动机，我们确实有一些合作项目，但到目前为止还没有决定将任何系列巴士或长途客车产品投放市场的战略。Oktay说：”我们全神贯注于BEV技术，因为根据我们的研究，它可以让客户使用75%的能源，而氢能汽车只使用25%。这对总体拥有成本（TCO）也有影响。

电动客车不仅与总拥有成本有关，因为它们不像城市公交车那样按照可预测的路线行驶，而且晚上要从车库中自己的充电站获取第二天的电力。客车在行驶时更加灵活，因此需要在不同地点配备相应的快速充电站。”Oktay说：”目前，原始设备制造商的项目比基础设施建设更超前。”现在，我们的客户尤其需要一个高瞻远瞩的政治框架、财务规划保障、充电基础设施的快速发展以及高效的电网。

电动客车不仅与总拥有成本有关，因为它们不像城市公交车那样按照可预测的路线行驶，而且晚上要从车库中自己的充电站获取第二天的电力。客车在行驶时更加灵活，因此需要在不同地点配备相应的快速充电站。”Oktay说：”目前，原始设备制造商的项目比基础设施建设更超前。”现在，我们的客户尤其需要一个高瞻远瞩的政治框架、财务规划保障、充电基础设施的快速发展以及高效的电网。

继电动客车之后，MAN 还计划推出电动高地板城际客车，预计将于 2026 年或 2027 年投放市场。Barbaros Oktay 强调说，MAN 将在城市和城际客车领域全面采用电动汽车，不会为达到欧 7 标准而投资。不过，MAN 将满足客车的欧 7 标准。因此，安卡拉工厂将继续保留内燃机巴士的生产区域。

不过，曼恩客车的主要生产仍将在波兰进行。”奥克塔伊说：”明年，我们计划在波兰斯塔拉霍维采工厂每天生产多达 12 辆客车，在安卡拉工厂每天生产多达 3 辆客车。曼恩的总产能为每年 6000 辆整车和 2800 辆底盘。