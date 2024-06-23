Automobili Pininfarina PURA Vision 设计理念荣获备受瞩目的红点奖：2024 年设计理念奖。该奖项是世界上最受欢迎的设计质量奖之一。由设计师、教授和专业记者组成的评审团审查了提交的设计质量和创新，并选择 PURA Vision 作为今年设计概念类别的获胜者。

Automobili Pininfarina 首席设计官 Dave Amantea 表示：“赢得红点设计概念奖对于该品牌来说是一项巨大的荣誉，也是对我们整个团队辛勤工作和奉献精神的证明。 PURA Vision 秉承 Pininfarina 过去标志性车辆的 DNA，以锐利的线条和现代美学塑造未来。它从各个角度都与众不同，展示了我们的 PURA 设计理念，为我们的下一代汽车提供灵感。”

这一最新成功是继之前在 iF 设计 2024 年产品奖和 2024 年国际设计奖中获奖之后取得的最新成功。PURA Vision 代表了对豪华多功能车的引人注目的诠释，其大胆的驾驶室后部比例将永恒的美感与精致的细节相结合，打造出具有鲜明存在感的动态形象。

其低引擎盖和高挡泥板的灵感源自标志性的 1947 年 Cisitalia，展现出与过去的独特血统，而温室和三开无柱休息室门则可以不受限制地进入未来派的豪华 2+2 客舱。 PURA Vision 还从 Lancia Florida 标志性的无柱设计中汲取灵感，该设计由 Battista Farina 在 50 年代设计，并激发了最近推出的一次性 Battista Cinquantacinque 背后的创造力。

PURA Vision 设计理念的外部珠宝强调了 Automobili Pininfarina 闻名的对细节的关注。其中包括温室周围精心设计的阳极氧化铝腰线，从挡风玻璃开始，在车辆周围形成优雅的不间断弧线。