梅赛德斯奔驰正在扩大其面向个人和商业客户的小型厢式货车领域的产品范围。电动车型 eCitan Tourer 和 EQT 现已推出长轴距车型，最多可容纳 7 名乘客。

梅赛德斯强调，轴距较长的车型比标准车型提供更灵活的内部使用。两种车型均可配备第三排座椅，每排座椅有两个独立座椅，最多可容纳七名乘客。据制造商介绍，第二排和第三排座椅配备可单独调节和折叠的座椅，必要时也可以完全拆除。行李舱的容积也相应增加——例如，在 eCitan Tourer 中，拆除后排座椅后，行李舱容积可达 3,660 升。此外，梅赛德斯将长轴距车型的滑动门加宽至 83 厘米。

动力系统没有变化：两种车型都配备了 90 kW 电机和可用容量为 45 kWh 的电池。它们基于雷诺 Kangoo，也由法国雷诺生产。日产 Townstar EV 是共享此动力系统的第三款车型。梅赛德斯车型还与其平台兄弟车型共享充电技术：交流充电功率为 11 kW 或可选 22 kW（EQT 标准）。在直流快速充电站，45 kWh 电池的充电峰值速率可达 80 kW。

除了两款厢式货车的长轴距版本外，梅赛德斯还推出了一款名为 eCitan Mixto 的新车型，起价为 40,658.13 欧元（不含增值税）。该车型基于长轴距 eCitan 厢式货车，配备了第二排座椅，如果需要，可以将其转换为灵活的隔板（驾驶舱和载货区之间）。它将装载量增加到 3,200 升。Mixto 旨在为企业提供更大的运输灵活性。

此外，梅赛德斯宣布，所有小型货车都将配备最新一代 MBUX 多媒体系统，配备更大的 9.5 英寸屏幕和带触摸控制面板的全新方向盘。安全和辅助系统也已升级。