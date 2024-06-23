科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2024.06.17-2024.06.23）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

咖啡可能是互联网界近一周以来的一大热词，而这对马来西亚来说也不例外。

本周，有传言称，主打性价比的国内廉价咖啡连锁品牌瑞幸咖啡正考虑登陆马来西亚市场，并为之规划了长期发展路线——在未来五年内逐步扩大其市场覆盖范围，继而在全马来西亚开设门店。

作为这一传言的背景，正如本栏目在报道中所指出，一方面，对瑞幸而言，国内激烈的价格战正在愈发考验其盈利能力，本次出海或许是一个必然选择。并且在此之前，瑞幸在其仅有的海外市场新加坡的布局或许也能为这一选择提供更多参考和准备。

另一方面，不可忽视的是，在马来西亚，无论是日益涌现的本土咖啡品牌还是来自东南亚地区的其他入局选手，当下，该地区的咖啡市场也正不断走向一个更加内卷且竞争更加激烈的阶段。以当地连锁咖啡品牌ZUS Coffee为例，该品牌表示，在23年已有的360家门店的基础上，公司计划在今年再开设250家门店。

而从这一点出发，再作为马来西亚咖啡市场的背景，有数据表示，目前，马来西亚品牌咖啡领域共有超过3300家分店。有数据预测，到28年，这一数字将增长至超6100家。

目前，瑞幸尚未对此传言做出置评。但可以肯定的是，接下来，马来西亚零售咖啡市场的格局也将迎来一个新的格局阶段。当然，对消费者来说，更多参与者的加入，也会意味着接下来会有更多的选择。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

产业&动态

越南或将对电商平台进口商品征收增值税：动点出海综合外媒报道获悉，越南国会下属的财政-预算委员会正提议对该国国内的Shopee、Lazada、Tiki、TikTok等电商平台中的进口商品征收增值税。

作为背景，该媒体指出，据越南邮政通信集团（VNPT）的统计数据，去年3月份期间，平均每天有近四百万到五百万份订单被从中国运往越南——其中，每份电商订单的客单价在10万越南盾（3.9美元或28.5人民币）至30万越南盾（11.7美元或85.5人民币）之间。并且媒体也进一步表示，上述电商平台上的日均流通商品价值可达4500万至6300万美元。

消息称瑞幸咖啡计划进军马来西亚：动点出海获悉，据外媒援引知情人士消息表示，瑞幸咖啡（下称“瑞幸”）正与一家马来西亚证券交易所上市公司合作，以寻求进军马来西亚市场。

消息人士称，瑞幸已经制定了其未来五年的门店扩张计划。目前，瑞幸尚未就此消息回复我方询问。作为背景，有观点指出，瑞幸的这一出海计划正值其利润下跌之际。

消息称钉钉将出海明确定义为战略级项目，近期已开始“招兵买马”：据报道，钉钉近期已经将出海明确定义为战略级项目，内部包括产研、解决方案、销售、市场在内的数个部门，已经抽调人选组成混编团队。钉钉官方对此表示有相关布局，目前主要是为了服务现有客户的出海需求。在此前，钉钉已经开始小规模试水出海领域，为数百家有出海业务的中资企业提供服务。报道称，钉钉已经开始在领英等平台招聘马来西亚、印尼、新加坡等地区的员工，主要职位为区域经理和解决方案经理。然而，海外合规、语言 / 时差不一致等等，都是企业所需要面临的挑战。一位接近钉钉的人士表示，钉钉已经与一批生态伙伴达成了合作，建立起出海的服务生态。

中马两国进行科技专业知识交流：据悉，本周，中国与马来西亚签署了科技专业知识交流计划谅解备忘录，以作为两国于2013年10月4日签署的科学、技术和创新合作协议的延伸。据了解，除其他事项外，谅解备忘录将把合作范围扩大到包括科学家和研究人员交流项目、研究机构之间的伙伴关系以及联合组织有国际科学家和研究人员参与的学术项目和会议。

马来西亚电信携手Nxera在当地研发下一代数据中心：据悉，马来西亚电信 (TM)正与新加坡电信旗下Digital InfraCo部门的区域数据中心部门Nxera合作，从中成立合资企业以在马来西亚开发数据中心。根据声明，两家公司将首先在马来西亚柔佛州建立一个人工智能数据中心园区。并且双方也表示，这一战略合作伙伴关系旨在满足该地区超大规模企业、下一代人工智能应用提供商以及追求加速数字化和云计算的企业的需求。

Lazada澄清退出泰国市场传言：据外媒报道，Lazada已经否认了有关其正在与泰国中央集团和正大集团谈判，从而出售其Lazada（泰国）的股份的报道。作为背景，此前，有泰国媒体援引匿名消息人士表示，阿里或正在商谈出售其泰国电商业务的股份。同时，该泰国媒体也指出，Lazada正在努力应对来自Shopee和TikTok的激烈竞争。

投融资

金融科技公司Amartha获得1750万美元融资：Amartha成立于2010年，起初为一家小额信贷机构。随后，到了2016年，Amartha选择转型成为一家数字金融服务提供商，致力于为当地二线及三线地区的小规模企业提供融资及借贷方面的金融服务解决方案。

众安国际科技获得3500万美元融资并更名为Peak3：据悉，总部位于新加坡的保险服务提供商众安国际科技（ZA Tech）已于近期在由EQT领投的A轮融资中获得了3500万美元资金。同时，众安国际科技也表示将更名为Peak3。根据声明，Peak3 将利用这笔资金提升其分析和人工智能水平，以推进实现智能核心保险解决方案。同时，Peak3也将以此扩大其EMEA业务并建立新的系统集成商合作伙伴关系。

访谈

对话西井科技：出海欧洲，科技企业要知本土、看长线、能“布道”：如今，无论是“技术出海”、“品牌出海”还是“产业出海”，中国出海企业所能展示出的想象空间早已不可同日而语。自然而然的，伴随着这种不断延至研发、设计、生产、销售、运营、服务等在内的各个环节的辐射能力，企业出海这一选项也远远脱离了单纯把产品输送到海外市场的出海模式。