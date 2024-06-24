彭博社记者马克·古尔曼（Mark Gurman）在最新一期 Power On 实时通讯中透露，尽管目前优先级并不高，但苹果仍在研发第二代 Vision Pro，内部代号为 N109。从外观上看，N109 与现款大体相似，但将配备更快的处理器和升级的外置摄像头。同时，苹果也一直在探索减轻重量、提升佩戴舒适度的方法。

报道称，苹果并没有放弃高端头显市场，只是第二代 Vision Pro 的上市时间将进一步推迟。正如今年 4 月报道的那样，为了推出更大众化的头显产品，苹果将原定于 2025 年上市的第二代 Vision Pro 推迟到了 2026 年底或更晚。

除此之外，苹果还在不断完善 Vision Pro 的操作系统 visionOS。visionOS 的第二版本带来了诸多改进，例如通过全新手势操作启动主界面、重新排列应用图标以及将普通照片转换为 3D 图像等功能。古尔曼称，苹果已经开始着手开发代号为“Discovery”的 visionOS 3 系统，预计明年将带来更多增强功能。

古尔曼称，Apple Watch 的发展历程或许能带给我们一些启示。初代 Apple Watch 上市之初，人们并不清楚其具体用途。彼时，Apple Watch 更像是一件新奇玩意儿或时尚配饰。后来，苹果将重点转向健康、健身追踪和通信功能，Apple Watch 的吸引力也因此变得更加清晰。苹果或许可以考虑采取类似策略来优化 Vision Pro 的定位，与其成为一个多面手，不如专注于视频观看、FaceTime 通话以及作为 Mac 电脑的扩展显示器等功能。

古尔曼还称，苹果应该放弃用户会爱上第三方应用（这在 Apple Watch 和 Apple TV 上均未成功）或者将 Vision Pro 打造成一台完整电脑的设想，这将有助于苹果在推出更大众化的产品之前，理顺其销售思路。