英国瓦特电动汽车公司（WEVC）提出了一种适用于中低容量电动汽车（例如运动型轿跑车、敞篷跑车或越野车）的轻量化架构。WEVC 专门从事中低容量电动汽车的设计、工程和制造，既有自有品牌的，也有第三方品牌的。该公司表示，其新平台也基于 WEVC于 2021 年首次推出的乘用和商用电动汽车滑板 (PACES) 架构。

该公司位于英国伍斯特郡和康沃尔郡，为轻型电动汽车创建了新的 PACES 平台，以提供完整的“现成的”平台解决方案，旨在满足 ISO 法规和欧洲小系列型式认证碰撞标准。

粘合铝平台专为小批量生产而设计。该公司表示，该平台可应用于几乎任何尺寸或形状的乘用电动汽车，包括前轮驱动、后轮驱动和全轮驱动布局。

虽然大容量铝制滑板概念使用定制、复杂且昂贵的角铸件，但 WEVC 表示，PACES 能力的关键在于其结构系统，该系统由轻质挤压件组成，这些挤压件相互锁合并粘合在一起，称为 FlexTech。该公司表示，这使得 PACES 能够打造低成本、极其坚固和精确的底盘，并

在整个平台上实现 1 毫米以内的可变性。

WEVC 表示，使用 FlexTech 意味着使用该平台几乎不需要在昂贵的工具或装配后加工方面进行前期投资，从而进一步降低了制造成本。PACES 使用“模块到底盘”系统，这意味着车辆的电池集成到主要结构中，而不是使用单独的电池组，据称这可以优化刚度并减轻重量。