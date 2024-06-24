据Traxcn日前发布的一份报告显示，24年上半年期间，东南亚科技领域初创公司仅筹集到了16亿美元资金，较上年同期的45亿美元相比大幅下跌65%。同时，报告也指出，同去年下半年的25亿美元总额相比，该数字也呈现出了37%的降幅。

基于今年上半年的融资总额，Traxcn在报告中强调，在全球范围中，东南亚地区在科技初创企业融资方面排名第九。

具体来看，在融资轮次层面，上半年期间，东南亚科技领域后期阶段的融资下降最大，从23年同期的30亿美元下降到了4.21亿美元，降幅达86%。同时，与去年下半年的13亿美元相比，该时期的降幅也达到了69%。

早期阶段的科创企业融资表现则相对好了一些。今年上半年，东南亚地区的相关初创公司共筹集到了9.46亿美元，较23年上半年的12亿美元“仅”下降19%，并且与23年下半年的8.78亿美元相比提升了8%。

另一方面，就种子期而言，该阶段企业在24年上半年吸引到了2.34亿美元规模的融资，较上年同期的4.07亿美元下降42%，并且较上期（23年下半年）的3.23亿美元也下降了27%。

不过，值得一提的是，在此期间，东南亚也迎来了两笔单笔规模超1亿美元的融资——分别为ANEXT Bank的1.48亿美元D轮融资（由蚂蚁集团领投）以及GuildFi的1.4亿美元A轮融资。

此外，这一时期内，东南亚科创领域的收购活动也呈现了一定的增加，共涉及36家公司。相比之下，这一数字在去年上半年和下半年时分别为30家和42家。

根据报告，今年上半年期间，东南亚没有任何一家新独角兽企业诞生，而这一数字在上年同期为1家。而在IPO方面，该地区的IPO数量也从去年上半年和下半年的7起及4起下降到了3起。

在行业领域层面，24年上半年表现较好的行业分别为金融科技、高科技（HighTech）以及企业应用。其中，金融科技公司吸引了到了8.51亿美元的资金，较23年上半年的10.7亿美元减少20%；高科技领域的融资额为4.76亿美元，较上年同期的3.23亿美元提升47%；企业应用领域融资则从23年上半年的7.75亿美元下降到了24年上半年的3.93亿美元，降幅达49%（基于总额计算，三者行业可能存在一定的重叠）。

而把目光转向地域层面，今年上半年，新加坡科创企业筹集到的融资总额位列东南亚地区榜首，雅加达和曼谷紧随其后——三者分别为11亿美元、1.85亿美元以及1.5亿美元。

最后，在投资机构层面。根据报告，East Ventures、500 Global和Wavemaker Partners为24年上半年东南亚科技生态系统的前三大整体投资者。在种子期、早期、后期阶段，这三位分别为Antler、500 Global Ventures、East Ventures，SEEDS Capital、淡马锡、Seventure Partners，以及MUFG Innovation Partners、NewView Capital、Avataar Ventures。