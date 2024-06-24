根据Sensor Tower发布的商店情报数据，2024年5月Scopely《Monopoly GO!》在全球 App Store 和 Google Play 吸金2.26亿美元，蝉联全球手游畅销榜冠军。其中，79.1%的收入来自美国市场，英国市场的收入占3.9%，法国市场占3.7%。5月17日，该游戏发布了Robo Partners活动，当天流水超过1000万美元，是5月收入第2高峰，仅次于5月1日。目前，该游戏全球总收入已达到27.5亿美元。（说明：数据不包括第三方安卓渠道。）

腾讯《王者荣耀》以2.19亿美元的收入位列榜单第2名。5月上旬，该游戏发布了丰富的内容更新，包括五五朋友节系列活动，“明世隐-夜落电台”新皮肤，以及86版《西游记》系列皮肤返场。5月16日，该游戏推出520奇遇之旅活动，通过完成活动让玩家兑换角色皮肤，保持了强劲的势头。

收入榜前五另外三款游戏为Dream Games《Royal Match》、《Roblox》和FirstFun《Last War:Survival Game》。

2024年5月，全球手游玩家在App Store和Google Play付费近67亿美元，同比增长4.4%。美国依然是全球移动游戏收入最高的市场，贡献了超过21亿美元，占全球总收入的32.1%。中国iOS市场排名第2，占19.2%；日本市场排名第3，占12.4%。

五月，众多新游戏在收入增长榜上名列前茅。由腾讯发行的《地下城与勇士：起源》在中国市场表现异常出色，仅用了10天就突破1亿美元的收入纪录，登顶收入增长榜，并在收入榜上位列第8名。

另外两款IP改编手游Netmarble《Solo Leveling:Arise》和BANDAI NAMCO《学园偶像大师》（Gakuen Idolmaster）在发行后均取得了亮眼的成绩。《Solo Leveling:Arise》在上线首日即登顶韩国iPhone手游畅销榜，5月流水超过5700万美元。作为《偶像大师》系列的新游，《学园偶像大师》自5月16日发布以来，连续13天稳居日本iPhone手游畅销榜前5名。

Kuro Games的开放世界动作RPG手游《Wuthering Waves 鸣潮》，凭借其精致的美术风格和流畅的战斗机制，一经发布即在中日韩的iPhone手游畅销榜上位列前10名，深受玩家喜爱。

作为《RO 仙境传说：天天打波利》团队最新力作，X.D. Global《出发吧麦芬》5月在中国市场正式公测，并位列收入增长榜第5名。