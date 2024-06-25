根据Canalys发布的报告，2024年, 全球可穿戴腕带设备市场的出货量将增长5%，总量将达到1.94亿台。尽管2024年第一季度出货量略降0.2%，但得益于智能手表市场的复苏，同比增长4%，以及基础手表细分市场的持续回暖，同步增长高达10%，预计整体市场将在年底前强力反弹。然而，基础手环的市场在2024年持续下降6%。

Canalys研究分析师Jack Leathem表示：“在全球范围内，基础手表的受欢迎程度居高不下。2024年第一季度，其在可穿戴腕带设备市场的份额达到有史以来最高，占48%。预计全年的出货量份额将达到46%。”

为了迎合对性价比要求高的消费者，小米和华为均发布更符合其需求的基础手表，实现第一个季度的出货量的增长，分别增长37%和46%。Leathem补充说：“随着基础手表的用户体验、追踪和智能化功能的进步，越来越多的消费者愿意选择这些既能满足大部分需求，又价格亲民的型号。基础手表的电池续航较长，这对许多用户来说是吸引他们购买的重要因素。然而，从长远来看，基础手表的增长预计将被智能手表的扩张所超越。随着智能手表电池续航的提升和成本竞争力的改善，这个品类将更适合复杂的使用场景。”

2024年第一季度，智能手表的出货量下降9%，但预计受到下半年新品预期发布的推动，可能实现全年4%的增长。Canalys研究经理陈秋帆(Cynthia Chen)说：“这种增长趋势反映消费者期望的演变。他们不再满足于基本数据追踪功能，而是越来越多地需要详细、个性化的健康解决方案。包括华为、Zepp Health和三星在内的公司正在向软件服务业务转型。他们旨在整合先进传感器、算法和AI，以全面洞察用户的健康状况。这些创新旨在增强用户体验，巩固可穿戴设备作为未来健康管理重要工具的地位，从而推动全年智能手表出货量预期增长的一个重要因素。”

可穿戴设备市场的厂商必须认识到捆绑销售和以旧换新的重要性。近年来，消费者对价格的敏感推动基础手表的普及。而对于新一代设备来说，积极地提供以旧换新折扣，让昂贵的旗舰机型价格更实惠，且易于获取，从而鼓励消费者进行升级。这种策略类似于基础手表的捆绑销售，不仅能提高出货量，还能增强生态系统的忠诚度和消费者保留率。

同时，厂商应扩展其产品组合，将超高端智能手表和智能戒指也包含在内，以持续探索创新性的使用案例。开发超高端智能手表提升品牌形象，创造更高利润的产品，并为引入高端功能提供平台，为未来整合其他旗舰设备做准备。在日益同质化的市场中，智能戒指是一个脱颖而出的机会。智能戒指为智能手表的基础上提供更高端的延伸，可以进一步提升消费者体验。