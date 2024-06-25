根据 The Information 的说法，Google 正基于明星和 YouTube 网红打造新的 AI 聊天机器人。这个想法并非 Google 首创，目前包括 Character.ai 这样的初创公司，以及像 Meta 这样的大公司已经推出了类似产品。

报道指出，Google 的明星网红 AI 聊天机器人将由该公司的 Gemini 大语言模型提供支持。该公司还在尝试与有影响力的明星网红建立合作伙伴关系，并且还在开发一项功能，让人们只需描述自己的个性和外表就可以创建自己的聊天机器人，类似 Character.ai 的做法。

顺带一提，Character.ai 的联合创始人之一 Noam Shazeer 就曾担任 Google 工程师，他也是 AI 基础技术“transformers”的创造者之一。

目前尚不清楚 Google 可能与哪些明星网红合作。Meta 聊天机器人的合作对象包括 TikTok 网红 Charli D’Amelio、YouTube 网红 Mr. Beast、歌手 Snoop Dogg、美国橄榄球运动员 Tom Brady 和模特 Paris Hilton 等，而 Character.ai 的人物则包括政治家、哲学家、虚构人物，甚至可以是一块会说话的奶酪。