动点出海获悉，总部位于马来西亚的薪酬管理平台Paywatch已于近期获得了3000万美元的融资。

据了解，这笔融资由一笔超1400万美元的A轮融资以及1600万信贷融资构成。其中，前者由Third Prime、Octagon Venture Partners、Wooshin Venture Investment Corp等机构提供，后者则由包括花旗银行在内的一些国际银行机构授予。

有数据指出，本次3000万美元的规模为东南亚EWA领域规模最大的一轮融资。

根据声明，本次资金将用于从增强公司的嵌入式金融产品以及公司的其他创新工作方面推动Paywatch的增长。

Paywatch成立于2020年，是一家主打Earned Wage Access（EWA/随赚随取，可以大致理解为灵活结算工资）概念的初创公司。

据介绍，目前，Paywatch已通过其系统处理了超5800万美元的工资，每月的工资支出增加到近800万美元，环比增长率高达15%。而基于这一数字，Paywatch表示，自身也已成为亚洲地区内交易量最大的EWA服务公司。

展望未来，Paywatch表示，到今年年底，平台预计发放的工资总额将超过1.2亿美元，达到其历史发放总额的两倍之多。