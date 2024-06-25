据彭博社报道，苹果因隐私问题拒绝了与 Facebook 母公司 Meta 的人工智能领域合作。今年 3 月，Meta 和苹果曾就可能的合作进行过简短讨论，但谈判没有取得进展，苹果也不计划将 Meta 的大型语言模型（LLM）集成到 iOS 系统中。

上周末，华尔街日报暗示苹果和 Meta 正在积极讨论将 Facebook 的大型语言模型 Llama 集成到 iOS 18 的 Apple Intelligence 功能中。据指双方仍在讨论中，尚未最终敲定。但彭博社的最新报道表明，苹果从未认真考虑过与 Meta 的合作。

初步谈判发生在苹果同时与 OpenAI 和 Google 母公司 Alphabet 进行讨论的时候，但最终苹果决定不进行更正式的讨论，原因是“苹果认为 Meta 的隐私保护措施不够严格”。

最终，苹果与 OpenAI 达成协议，ChatGPT 将集成到 iOS 18、iPadOS 18 和 macOS Sequoia 中。用户可以选择启用 ChatGPT，当遇到一些复杂的需求时，Siri 可以将这些需求转给功能更强大的 ChatGPT 处理。此外，苹果还与 Google 合作，计划将大型语言模型 Gemini 集成到其操作系统中，并且正在与人工智能公司 Anthropic 进行讨论。

在 WWDC24 上，苹果软件工程主管 Craig Federighi 表示，苹果希望为用户提供来自不同供应商的人工智能模型供选择，公司计划与多家供应商达成合作。