苹果昨日发布了 iOS 18 Beta 2 更新，添加了关于 RCS 相关的设置选项但未生效，而今天根据多位 iPhone 用户的反馈，苹果已经在美国开放该功能。

昨日发布的 iOS 18 Beta 2 在设置中添加了 RCS 相关选项，用户可以切换启用支持 RCS 信息，不过昨日用户切换后尚未生效，RCS 信息无法正常显示。

而根据多位 iPhone 用户的反馈，使用 AT&T、T-Mobile 和 Verizon 在内的多家美国电信运营商网络，已经可以向 Android 用户发送 RCS 消息。基于 RCS 而不是基于短信 / 彩信的短信会用 RCS 标签表示。

RCS（富通信服务）允许 iPhone 和 Android 用户交换更高质量的照片和视频、音频信息和更大的文件大小。此外，还支持已读回执和实时打字指示器等功能，该功能的完整列表如下：

支持更高分辨率的照片和视频

支持分享更大的文件

音频信息

跨平台表情符号反应

实时输入指示器

已阅回执

可通过手机或 Wi-Fi 发送信息（短信只能通过手机发送）。通过 Wi-Fi 发送 RCS 信息无需付费

改进群组聊天。

苹果 iOS 18 Beta 2 默认情况下打开 RCS 选项，将于今年秋季向公众推出，而 RCS 国内叫做 5G 消息。

工信部去年 7 月 19 日发布《关于加强端网协同助力 5G 消息规模发展的通知》（征求意见稿），拟规定新申请进网许可的 5G 手机需支持 5G 消息。

5G 消息是一种基于移动通信网实现的富媒体信息服务，涉及“蜂窝移动通信”基础电信业务。推进 5G 消息创新发展和规模应用，对丰富 5G 应用场景和服务供给，推动数字经济高质量发展具有重要意义。