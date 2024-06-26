动点出海获悉，总部位于新加坡的金融科技公司Atome Financial已于近期表示，已经从EvolutionX处获得了一笔高达1亿美元的增长债务融资。

据悉，这笔为期3年的贷款将用于推动公司区域信贷组合的扩张，促进公司在新加坡、马来西亚、菲律宾、印尼等市场推出储蓄、借贷、保险和Atome虚拟银行卡（Pay Later Anywhere）等新产品。

Atome Financial是新加坡大数据公司Advance Intelligence Group的子公司，旗下经营有先买后付平台Atome及印尼数字借贷平台（已获得印尼金融服务管理局的许可）Kredit Pintar。

在市场表现方面，Atome Financial在23财年内实现了显著增长，营收较上年提升近一倍，达到1.7亿美元。该公司表示，这一增长主要得益于其BNPL服务的成功——据悉，在此期间，该服务的交易总额同比实现了40%增长，达到15亿美元，并且其业务收入也增长了130%、以此实现了先买后付业务的盈利。

根据一份来自今年4月份的数据显示，包含借贷和先买后付服务在内，Atome Financial的用户群规模已达到近1000万。