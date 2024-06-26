根据Canalys发布的报告，2024年第一季度，印度个人电脑(PC) (含台式机、笔记本)和平板电脑市场，同比增长9%，总出货量达430万台。这主要由平板电脑出货量激增37%所带动，达130万台。台式机的增长较为温和，同比增长9%，达到93.8万台，而笔记本出货量下跌4%至200万台。Canalys最新预测，2024年印度PC和平板电脑出货量将增长11%，2025年将再增长15%。

由于厂商专注于清理积压库存和恢复正常库存水平，印度个人电脑(不含平板电脑)市场保持相对平稳。印度政府在大选前加快了招标流程，提振商用领域的发展，而中小企业则由于临近季末完成的数项交易而实现增长。然而，消费市场因高库存和出货延迟而备受挑战。相比之下，凭借教育需求的推动，平板电脑市场增长强劲。期待已久的北方邦政府招标部分完成，三星和宏碁满足其大部分需求。

展望未来，Canalys预测印度PC和平板电脑市场将在2024年增长11%，2025年增长15%，预计所有细分市场均呈现健康需求。Canalys分析师Ashweej Aithal表示：“印度的商用领域将有强劲的增长动力，随着Windows 10设备服务终止以及AI PC的持续普及，企业、中小企和政府部门的客户将共同推动大规模更新换代周期。预计今年将完成的大量教育招标需求将为平板电脑市场带来强劲的发展机遇。”

随着疫情期间购买的设备使用年限增加，升级需求逐渐显现，消费PC市场有望迎来一波换新热潮。Aithal表示：“未来几年，印度对高端PC的需求预计将持续走高，芯片厂商和OEM将携手引入端侧AI功能，推动高端PC的需求。游戏和内容创作等其他应用场景的兴起也将有助于推动向高端化迈进。对于平板电脑而言，5G基础设施的普及将成为支持长期设备更新换代提供助力。尽管目前5G平板电脑的应用场景还比较有限，但对未来设备的需求将有助于高端设备的增长。”

在过去一年以来，印度一直着力推动本土化制造，头部玩家都在积极与获得生产关联激励 (PLI) 批准的OEM开展合作。Aithal表示：“为减少对外国采购零部件的依赖，印度政府推出了促进印度本土半导体行业发展的多项举措，该领域的自给自足之路还很漫长，需要在研发、能力建设和配套产业发展方面进行大量投资。然而，只要在这一领域取得任何进展都将不仅能满足本地需求，而且还能使印度在全球出口市场上崭露头角。”