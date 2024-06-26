OpenAI 通过 X 宣布，备受期待的 ChatGPT 语音助手功能将被推迟发布，因为公司需要确保它能够“安全有效地”处理来自数百万用户的请求。

通知大意如下：

我们想分享春季更新中演示过的先进语音模式的最新进展，对此我们仍然非常兴奋：

我们原计划在 6 月下旬开始向一小部分 ChatGPT Plus 用户推出测试版，但还需要一个月的时间才能达到启动标准。例如，我们正在提高该模型检测和拒绝某些内容的能力。我们还在努力改善用户体验，并准备基础设施，以便在保持实时响应的同时扩展到数百万用户。

作为迭代部署策略的一部分，我们将从一小部分用户开始测试，收集反馈并根据反馈进行扩展。我们计划让所有 Plus 用户在秋季都能使用，具体时间取决于我们能否达到高安全性和可靠性标准。我们还在努力推出我们单独演示过的新的视频和屏幕共享功能，并将及时通知您。

ChatGPT 的高级语音模式能够理解并回应情绪和非语言暗示，让我们更接近与人工智能进行实时、自然的对话。我们的使命是为您带来这些精心设计的全新体验。