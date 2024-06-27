2004年，重生的布加迪品牌以1001马力的超级跑车威龙(Veyron)改变了汽车性能和豪华性的世界。2016年，首款功率超过1000马力的公路车被另一项雄心勃勃的工程壮举所取代，该壮举颠覆了人们对性能的所有期望，即世界上第一辆1500马力的汽车：Chiron。这些汽车的核心是世界上最先进的汽车发动机：8.0升四涡轮W16。如今，布加迪发明超级跑车20年后，它用全新的动力系统和平台重新定义了这一概念。这就是布加迪 Tourbillon 插电式混合动力超级跑车。

布加迪 Tourbillon 的设计与空气动力学

布加迪 Tourbillon 插电式混合动力超级跑车继承了布加迪品牌20年的工程技术和设计精髓。该车围绕着布加迪经典的四个设计元素：马蹄形格栅、布加迪线条、中央脊线和双色分割。这些设计元素不仅使车辆外观优美，更优化了空气动力学性能，使车辆在超过400公里/小时的速度下依然稳定。

Tourbillon 的设计细节中，每一个表面、进气口和通风口都经过精心打磨，以平衡高速行驶时产生的巨大空气动力。全新的扩散器概念，通过从客舱后方开始上升，以理想的角度保持车辆的平衡。此外，尾翼的新创新技术，即使在最高速度行驶时也能保持浸没状态，从而在低速时提供更高的下压力，并在减速时提高稳定性。

动力系统与性能

布加迪 Tourbillon 搭载了全新的8.3升自然吸气V16发动机，由考斯沃斯协助设计，搭配前e-Axle和两个电动机，后轴上安装一个电动机。总功率可达1800马力，其中1000马力来自内燃机，800马力来自电动机。该发动机由轻质材料制成，重量仅为252公斤。

25 kWh的油冷式800V电池安装在中央通道内，为电动机提供动力，车辆的全电动续航里程超过60公里。四轮驱动和全扭矩矢量控制系统确保了极致的牵引力和灵活性，电动动力系统转速高达24000 RPM，并配有双碳化硅逆变器。Tourbillon 在性能显著提升的同时，比前代车型更轻，显示出卓越的工程设计水平。

工程与结构

Tourbillon 采用了全新的底盘和车身结构，由新一代T800碳纤维复合材料制成。电池集成到单体壳的结构部分，并采用了创新的防撞复合材料后扩散器，灵感来自顶级赛车运动。前复合风管确保了车身结构的刚性和轻量化。

新底盘集成了前后多连杆悬架，采用铝制锻造件和3D打印结构支架，使悬架重量减轻45%。全新的刹车系统采用碳陶瓷技术，并引入了线控刹车系统，与混合动力传动系统无缝融合。前电子轴配备双独立电机，提供了更多存储空间和更大的行李组件。

内饰与用户体验

Tourbillon 的内饰设计灵感来自钟表世界，强调永恒的设计理念。仪表组由瑞士钟表制造商设计和制造，采用钛金属、蓝宝石和红宝石等材料，体现出极高的工艺水平。固定轮毂方向盘确保驾驶员在任何转向角度下都能清晰看到仪表。

中央控制台由水晶玻璃和铝制成，显示开关和发动机启动杆的复杂工作原理。隐藏的高清数字屏幕显示车辆数据，并提供无缝移动连接。座椅固定在地板上，踏板箱可电动前后调节，确保舒适的驾驶位置。音响系统采用先进的激励器技术，使车门面板成为扬声器，提高了效率和音质。

总结

布加迪 Tourbillon 通过创新设计和先进技术，重新定义了超级跑车的标准。它不仅在性能和速度上达到新的高度，还在工程和设计上展示出布加迪品牌的卓越工艺。Tourbillon 结合了传统与现代，既保留了布加迪的经典元素，又引入了全新的动力系统和结构，体现了未来超级跑车的发展方向。在性能显著提升的同时，Tourbillon 还实现了轻量化和高效能，为汽车行业树立了新的标杆。