据世界报报道，在即将到来的 2024 年巴黎夏季奥运会上，日本排球、田径等队的运动员将身着一款由新型面料制成的比赛服，该面料具有更好的吸收红外线能力，其原理类似于通过偏转雷达信号来避免被探测的隐形飞机。

近年来，一些设备无意中暴露了红外传感技术的应用，例如某些夜视仪和热成像仪可以透过衣物“透视”；一加 8 Pro 手机的“Photochrom”滤镜也可以像 X 光一样穿透 Apple TV 的外壳。当用于人体时，红外摄影可以揭示运动员的身体轮廓或他们身着薄衣物时所穿的内衣。

根据日本时报的说法，早在 2020 年，就有日本运动员在社交媒体上发现自己被红外摄像头拍摄的照片“配有性暗示的文字描述”后，向日本奥委会进行了投诉。此后，美津浓、住友金属矿山和共同印刷株式会社携手研发了新型面料，该面料既具有足够的延展性可用于运动服，又可以保护运动员隐私。

美津浓分享的实验表明，一件印有黑色字母“C”的“比赛服面料”在覆盖上一层新型红外吸收面料后，使用红外相机拍摄时字母几乎完全不可见。虽然多层这种新型吸光面料会带来更好的防护效果，但考虑到即将到来的巴黎奥运会可能出现极端高温天气，运动员也表达了对穿着酷热制服的担忧，因此比赛服需要在防偷窥功能和保持参赛者凉爽舒适之间取得平衡。