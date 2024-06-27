韩国新闻机构 JTBC 近期经过深入调查发现，韩国电信巨头 KT 为了阻止用户使用种子下载服务（torrent service），竟然故意向超过 60 万用户植入了恶意软件。

该事件发端于 2020 年 5 月，当时韩国云服务商 Webhard 收到大量用户投诉，称遇到了无法解释的程序错误。经调查发现，Webhard 使用的基于 BitTorrent 技术的网盘服务“Grid Program”遭到恶意破坏。Webhard 匿名代表表示：“我们怀疑网盘服务遭到了黑客攻击，性质非常恶劣，严重影响了程序运行。”

进一步调查后，Webhard 公司注意到所有受影响用户都使用 KT 公司提供的网络服务，该代表称：“只有 KT 用户遇到了问题。恶意软件会在用户电脑上创建奇怪的文件夹或隐藏文件，并完全禁用 Webhard 程序。部分情况下，用户电脑甚至因此瘫痪，所以我们向警方进行了举报。”

警方接到举报后展开调查，并追踪到恶意软件的来源竟然是位于首尔南部的 KT 公司数据中心。韩国当局认为 KT 公司此举可能违反了韩国《通信秘密保护法》和《信息通信网法》等相关法律。目前，警方已经确认并指控了 13 名相关人员，其中包括参与去年 11 月恶意软件攻击的 KT 公司员工和外包商，但调查仍在继续之中。

据报道，KT 公司辩称其直接在使用 Webhard 网盘服务的客户电脑上植入恶意软件，是因为该程序属于恶意程序，他们别无选择只能进行控制。然而，问题的关键并不在于 Webhard 使用 BitTorrent 协议，而是未经用户同意在用户电脑上安装恶意软件。

Webhard 和 KT 公司此前就“Grid Program”网盘服务问题产生过纠纷。Webhard 公司表示，通过允许用户使用点对点服务存储和传输数据，可以节省数十亿韩元，因为无需将数据存储在自己的服务器上。然而，大量“Grid Program”网盘服务用户给 KT 公司的网络带来了巨大压力，两家公司为此对簿公堂。

法院最终做出了有利于 KT 公司的判决。法院认为 Webhard 公司没有为其点对点系统支付 KT 公司的网络使用费，也没有详细向用户解释网盘服务的运行机制。因此，KT 封锁 Webhard 的网络流量也不是没有道理的。

但是，KT 公司并没有采取屏蔽 IP 地址等常规手段，而是向“Grid Program”网盘服务用户的大量个人电脑植入了恶意软件。绝大多数受影响的用户都是个人用户，而非企业或公司，他们根本不知道发生了什么。