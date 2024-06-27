保时捷正在继续扩展自己的快速充电网络：继莱茵河畔宾根、维尔茨堡附近的埃斯滕费尔德和奥地利的科布拉赫之后，位于因戈尔施塔特的第四家保时捷充电站已经开业。

保时捷中心内设有四个充电容量高达 400 kW 的直流快速充电站和四个 22 kW 的交流充电点。在现有的三个充电休息室，快速充电站的最大充电容量也从 300 kW 提高到了 400 kW。除了极高的充电性能外，宜人的氛围和通过保时捷充电服务集中处理充电费用也​​是保时捷充电休息室的优势之一。

在位于南北重要连接点 A9 的因戈尔施塔特保时捷中心，这家跑车制造商的所有电动和插电式混合动力车型现在均可使用经过认证的绿色电力在因戈尔施塔特保时捷充电休息室的四个高性能充电器上进行充电。Taycan在年初进行了广泛更新，其驾驶员尤其受益于直流充电容量增加到 400 kW：新车型可充电功率高达 320 kW。随着充电稳定性的提高，最长五分钟即可实现超过 300 kW 的充电容量。新款全电动Macan也可以方便地在 21 分钟内从 10% 充电至 80%。

为了确保您的旅途愉快，因戈尔施塔特的休息区配备了现代化的卫生设施以及种类丰富的软饮料和小吃。还提供模拟和数字媒体以及高性能 WiFi。

在新的因戈尔施塔特保时捷充电站，保时捷车主目前可以使用该品牌自己的四个快速充电站。计划增加更多充电站。保时捷充电站显示在导航系统和 My Porsche 应用程序中。充电站后的计费通过保时捷充电服务集中管理。

保时捷自己的快速充电站是对这家跑车制造商近年来为实现产品组合电气化和扩大充电网络而进行的大量投资的补充。保时捷充电服务可让您访问世界各地一系列供应商的充电点。目前，欧洲 24 个国家/地区已连接近 700,000 个充电点。其中包括约 45,000 个高达 150 kW 的充电点和 30,000 个充电容量更高的充电点。

此外，超过 845 家保时捷经销商为全球充电基础设施的扩张做出了切实贡献。迄今为止，这些经销商在全球各地已为客户投入了 1,500 多个高性能充电点。这些充电点安装了一个特殊的充电箱，即使在电网连接功率受限的地方，充电容量也高达 320 kW。