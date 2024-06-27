电动超跑品牌 Rimac 宣布推出名为 Verne 的 Robotaxi 无人驾驶出租车服务，将于 2026 年在克罗地亚首都萨格勒布开启运营。

据介绍，Rimac 自 2017 年以来就一直致力于自动驾驶技术的研究。作为克罗地亚复兴计划的一部分，该公司 2021 年从欧盟获得了 2 亿欧元用于开发 Robotaxi。

Verne 之前被称为 Project 3 Mobility，新名称是在致敬法国作家儒勒·凡尔纳。Rimac 集团持有新公司 55% 的股份，其余股份则由沙特投资者持有。

继克罗地亚首都萨格勒布后，该公司还将于英国曼彻斯特开始运营，并已经与欧洲和中东和九个城市签署了协议。

该公司宣称 Verne 可以实现 L4 自动驾驶，车辆将不再配备方向盘、踏板、雨刮器、后视镜等配置，而是配备 43 英寸显示屏、17 扬声器的杜比全景声音响系统。

Rimac 公司创始人 Mate Rimac 在一份声明中承诺，Verne 的乘车服务将是“所有人都能负担得起的（affordable for all）”。

Verne 的 Robotaxi 服务支持通过手机 App 程序召唤，可以在车辆到来之前定制温度、照明、气味等设置。

该公司将在开展业务的城市建立“Motherships”，为自动驾驶出租车提供清洗、充电与维护，车辆本身将在位于克罗地亚的一座工厂生产。