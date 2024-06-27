据英国金融时报消息，YouTube 正在与唱片公司进行谈判，希望唱片公司提供歌曲版权，从而让其 AI 学习流行艺人的音乐。三位知情人士透露，Google 旗下 YouTube 正准备在今年推出新 AI 工具，所以该公司需要拿到唱片公司的内容版权。

消息人士透露，YouTube 已经向索尼、华纳和环球等主要唱片公司提供了大笔现金，试图说服更多艺人允许他们的音乐被用于训练 AI。

根据之前的报道，索尼音乐、环球音乐和华纳音乐本周一起诉人工智能公司 Suno 和 Udio，指控它们通过使用这些唱片公司的录音来训练音乐生成式 AI 系统，犯下大规模版权侵权行为。

诉讼提到，两家公司在未经许可的情况下复制音乐，训练他们的系统创作音乐，这些音乐将“直接与人类艺术家的作品竞争、贬值并最终淹没”人类艺术家的作品。

Suno 首席执行官 Mikey Shulman 回应：“我们的技术具有变革性，它旨在生成全新的输出，而不是记住和重复现有内容。”据此前报道，本月初他们刚刚发布 V3.5 模型，并宣布向所有用户开放。

唱片公司要求法院判处每首歌 15 万美元的法定赔偿金，并指控 Suno 复制了 662 首歌曲，Udio 复制了 1670 首。