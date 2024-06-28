据金融时报报道，针对当前 AI 系统导致能源消耗加快的问题，比尔·盖茨发起了“辩护”，他认为 AI 技术最终将会“抵消”其耗电量。

比尔·盖茨在伦敦演讲时向环保人士和政府发起呼吁，不要“过分担心”运行新一代 AI 系统所需的巨大电力，因为微软等大型科技公司竞相投资数百亿美元建设大型新数据中心。

他表示，数据中心将导致全球用电量增加 2-6%。而在今年 5 月，微软承认自 2020 年以来，其温室气体排放量增加了近三分之一，很大程度上是由于建设数据中心导致的。但与此同时，科技公司将在寻求新的能源来源时为清洁能源支付“绿色溢价”，将有助于推动清洁能源的开发和部署。

盖茨说：“科技公司愿意支付溢价，并帮助启动绿色能源产能。”据悉，盖茨此次参与了“突破性能源（Breakthrough Energy Group）”峰会。

“突破性能源”集团由盖茨创立，获得了杰夫·贝索斯、孙正义和马云的投资。该集团已经投资了 100 多家开发可持续能源和其他技术以减少温室气体排放的公司。

微软、亚马逊和谷歌等大型科技集团已制定计划，将斥资数百亿美元在全球各国建设运行 AI 系统所需的计算基础设施，但电力供应方面的限制已为寻求这些雄心勃勃的公司带来了新的挑战。

今年 5 月，美国非营利组织“电力研究所”指出，到 2030 年，数据中心可能消耗美国发电量的 9%，是当前使用量的两倍多。