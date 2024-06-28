根据联合公告，润滑油全球领导者、石油巨头 BP 旗下子公司嘉实多今天宣布向电池更换生态系统全球技术领导者 Gogoro 投资高达 5000 万美元。

首笔投资中，嘉实多将投资 2500 万美元，获得 Gogoro 5.72% 的已发行普通股，随后将以可转换债券的形式进行第二笔 2500 万美元的投资。

此举标志着嘉实多在新的“前进、向上、向前”战略下，在其核心润滑油和液体产品业务之外开辟新的多元化机遇的第一步。

许多人通过该品牌的高科技电动踏板车认识 Gogoro ，但 Gogoro 或许更适合被称为一家能源公司。除了经常受到称赞的电动踏板车外，Gogoro 的主要产品是其电池更换标准，其中包括迄今为止生产的近 200 万块电动汽车电池和数亿次电池更换。

Gogoro 还将全球扩张的目标锁定在摩托车和踏板车拥有率较高的国家，这些地区通常两轮车的数量超过汽车。

嘉实多首席执行官 Michelle Jou 表示：“两轮车是我们全球产品组合的重要组成部分，随着我们的客户转向电动两轮车，嘉实多品牌在生态系统中发挥着重要作用。”“Gogoro 是两轮车电池更换领域的全球领导者，我们对 Gogoro 的投资是朝着多元化投资组合、继续与客户生活保持相关性、抓住新机遇以适应我们 125 年历史的标志性品牌的未来发展以及为股东创造更多价值迈出的战略一步。”

石油巨头正在大力投资电动汽车，或者更准确地说，投资支持电动汽车的基础设施，这已经不是什么秘密了。这种趋势显然已经持续多年，这些全球石油公司有足够的资金来确保它们继续在能源经济领域进行大量投资，无论能源类型如何。

这只是最新的例子，英国石油公司的子公司嘉实多正在大举收购电动踏板车电池更换巨头Gogoro的股份。虽然电动汽车的电池更换历史并不顺利，但更为流行的电动踏板车和摩托车在电池更换方面取得了全球性的成功。台湾的 Gogoro 被视为迄今为止的行业领导者，迄今已完成数亿次电池更换。