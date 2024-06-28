EcoFlow 是便携式电站行业最知名的品牌之一，今天宣布推出该公司的新款 EcoFlow DELTA Pro 3，这是一款超强大的便携式电站，EcoFlow 表示其功率足以满足 99% 的家用电器的需求。对于从冰箱到空调等各种设备来说，这就是我们期待已久的大家伙。

在家中拥有一个大容量的便携式电站可能会改变现状，在紧急情况下或离网活动中提供可靠的电力来源。如果发生停电，无论是由于恶劣天气、基础设施故障还是其他意外中断，便携式电站都可以确保您的基本设备保持运行。

这意味着您可以继续为冰箱供电、为手机充电、保持灯亮，甚至运行医疗设备，在不确定的时期为您和您的家人提供安心和安全。

在飓风伊尔玛过后，我经历了五天的停电（是的，我选择了这个最佳时间去佛罗里达看望我的父母），我可以体会几天没有电之后有多么令人沮丧。

EcoFlow DELTA Pro 3 足够大，可以支持许多电器连续运行数小时，提供 4 千瓦时的内部容量。插入 EcoFlow 的额外电池可以立即将容量翻倍，提供 8 千瓦时的存储量和两倍的运行时间。或者对于想要极端备用潜力的房主，比如我在飓风过后所经历的（不幸的是没有备用电源），系统可以进一步扩展到 48 千瓦时。如此大的存储量可以运行空调等主要系统数天，也可以为小型电器供电数周，所有这些都无需在身边放满燃料的红色汽油罐。

该设备提供 120VAC 和 240VAC 两种电压，可为设备提供高达 4,000 瓦的连续功率。为了进一步扩大功率输出，可以连接三台设备，以连续输出 12,000 瓦。该电站还支持真正的 10ms UPS，提供快速切换时间，以保持关键设备运行，并防止断电时计算机上的数据丢失。

新款 DELTA Pro 3 是 EcoFlow 产品线中第一款包含该公司 X-Core 3.0 的产品，X-Core 3.0 是一种集成架构系统，旨在作为能源存储技术的一部分提供主机安全性、性能和智能改进。