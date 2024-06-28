Polestar 于周一推出了全新的 2025 款Polestar 2，续航里程和风格都比以往更好一点。

Polestar 于 2020 年年中推出了其首款全电动汽车 Polestar 2。自那时起，Polestar 2 车型已在全球 27 个市场售出超过 160,000 辆。

多年来，电动快背车不断发展，通过 OTA 更新和新车型获得了更多功能（如 YouTube 和 Amazon Prime）、更大的续航里程和更时尚的设计升级。

Polestar 的最新车型也不例外。2025 款Polestar 2于周二在欧洲和加拿大上市，到 2024 年底将登陆更多市场。它具有时尚的风格升级、更大的续航里程和全新的包装结构。

2025MY 增加了两种新的外观颜色：Vapour（取代标准 Magnesium）和 Storm（取代 Thunder）。

其他外观设计升级包括带有空气动力学插件的新型 19 英寸 Aero 合金轮毂和 20 英寸 Pro 石墨合金轮毂（带 Pro Pack）。

内饰采用了“符合动物福利标准的炭灰色纳帕皮革内饰”，由国际知名的苏格兰 Bridge of Weir 公司制造。Pro Pack 包括全新的黑色和瑞典金色安全带设计。

Polestar 新车型的套件结构与Polestar 3和 4 保持一致。它包含更多单一选项，让买家可以个性化他们的车辆。该结构包括 Climate、Pro、Pilot、Plus 和 Performance Packs。

新款 2025 Polestar 2 的所有版本均提供更大的续航里程，长续航单电机车型的 WLTP 续航里程高达 409 英里（659 公里）。