根据Sensor Tower发布的报告，在美国、日本和韩国等手游市场，解谜和棋牌等轻度休闲游戏偏好投放AppLovin、Mintegral和Meta Audience Network等广告平台。而RPG和策略等中重度手游则更加青睐YouTube、TikTok和Meta系平台。2024年Q2，美国手游市场解谜游戏广告SOV在AppLovin平台达到40%，《Royal Match》和《Match Factory!》是头部解谜手游广告商。

以下为详细内容：

广告投放是移动游戏迅速打开市场和持续获得市场热度的重要策略，2024年美国、日本和韩国市场热门游戏均位居不同平台手游广告曝光率(SOV)前列。《2024年全球手游广告投放趋势洞察》报告将分析不同类型手游在美国、日本和韩国等市场主流广告投放平台的SOV，头部手游广告商及其热门素材，拆解成功手游广告投放经验。

特别说明：本报告仅统计应⽤商店IAP预估值，不包括⼴告变现收⼊和中国地区第三方安卓渠道收入。手游广告曝光率(Share of Voice, SOV)指手游在某一广告平台上的曝光量占该平台所有手游总曝光量的比例。

轻度游戏偏好投放AppLovin等平台

在美国、日本和韩国等手游市场，解谜和棋牌等轻度休闲游戏偏好投放AppLovin、Mintegral和Meta Audience Network等广告平台。而RPG和策略等中重度手游则更加青睐YouTube、TikTok和Meta系平台。

2024年Q2，美国手游市场解谜游戏广告SOV在AppLovin平台达到40%，《Royal Match》和《Match Factory!》是头部解谜手游广告商。

在日本和韩国手游市场，中重度手游广告SOV显著高于休闲类手游。其中在日本市场，策略和RPG手游在YouTube和Instagram平台SOV之和达到74%和90%。在韩国市场，RPG手游在Facebook平台SOV接近72%，策略手游在Instagram平台SOV高达80%。

2024H1美国市场手游广告支出超6.5亿美元

2024年上半年，手游发行商在美国市场Facebook、Instagram、YouTube、TikTok等热门广告平台投入超过6.5亿美元数字广告，其中策略和RPG手游广告支出分别占比35%和28%。

在此期间，美国市场策略手游内购收入达20亿美元，广告ROI达到9.3，RPG手游吸金近12亿美元，广告ROI超过7。

《MONOPOLY GO!》全球吸金超28亿美元，美国市场广告ROI高达22

2023年4月，Scopely推出大富翁IP棋盘手游《MONOPOLY GO!》，凭借对经典大富翁玩法的延续和创新，以及大量的广告投放，《MONOPOLY GO!》内购收入不断增长，2023年10月已突破2亿美元月收入，稳居全球手游收入榜冠军。

Sensor Tower数据显示，截至2024年6月，《MONOPOLY GO!》在美国市场数字广告总支出为1亿美元，累计内购收入达22亿美元，广告ROI高达惊人的22。

2024年第二季度，《MONOPOLY GO!》依旧是美国市场AdMob、 Apple Search Ads、 AppLovin和Liftoff等平台广告SOV最高的手游。

《我独自升级：Arise》跻身韩国多平台广告SOV之首

5月8日，Netmarble在全球市场推出二次元动作手游《我独自升级：Arise》(Solo Leveling:Arise)，该手游IP源自韩国原创小说“我独自升级”(Solo Leveling)，衍生网漫全球点击量超过143亿次。

根据Sensor Tower广告情报数据，5月初至5月下旬，《我独自升级：Arise》多次跃居韩国AdMob、YouTube和Facebook等平台移动应用广告SOV之首。

《我独自升级：Arise》通过不同语言版本的本地化广告素材，突出高人气IP“我独自升级”角色强大的战斗力，以及衍生作品在全球市场的影响力。

截至2024年6月23日，《我独自升级：Arise》全球累计收入突破8000万美元，领跑5月海外动作手游赛道。

《学园偶像大师》跃居日本YouTube手游广告SOV前列

万代南梦宫娱乐于2024年5月中旬在日本市场推出全新校园偶像养成游戏《学园偶像大师》(Gakuen Idolmaster)，该游戏以偶像IP“The Idolmaster”为基础打造精美的人物角色和视听效果。《学园偶像大师》上市后广告SOV不断提升，连续数周位居日本YouTube平台手游广告SOV亚军，并成为5月YouTube广告SOV最高的模拟手游。

《学园偶像大师》广告素材以横幅广告为主，突出精美的二次元美术风格和可爱的偶像IP角色，同时新颖的校园题材深受年轻玩家青睐，App Store五星好评率高达91%。

凭借IP特色和高效的广告投放，《学园偶像大师》上线首日即登顶日本iOS和Android应用下载总榜，上线2周时间内下载量突破160万次，超越《Last War:Survival Game》成为5月日本下载量最高的手游，带动万代南梦宫娱乐5月在日本手游市场下载量和收入分别环比增长395%和85%，摘得手游发行商下载榜和收入榜双冠军。