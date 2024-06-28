此前有消息称苹果正在与中国移动就“在中国推出 Apple TV+ 视频流媒体服务”进行洽谈。

国行版苹果 Vision Pro 今日正式发售，可免费看 Apple TV+ 的沉浸式视频。用户在国行版 Vision Pro 上下载中国移动的咪咕视频，就可以看到有 6 个 Apple Immersive 视频，无需会员即可免费观看，支持中文字幕：

《史前地球：三角龙森林》

《野生动物：犀牛》

《史前地球：翼龙海滩》

《Alicia Keys：走进排练现场》

《极限冒险：跑酷》

《极限冒险：高空走绳索》

苹果今年 1 月正式推出了 Apple Immersive Video 空间影音格式，该格式主要整合了空间音频（Spatial Audio）技术及全景视频技术，从而让 Vision Pro 头显用户得到“身处故事中心”的体验。

Apple TV+ 将提供一系列 Apple Immersive Video 空间影音格式纪录片，包括曾获得 15 次格莱美奖的《Alicia Keys: Rehearsal Room》、在挪威峡湾上方 3000 英尺拍摄的《Highlining》、近距离加入野生动物生活的《Wild Life》、介绍恐龙时代的《Prehistoric Planet Immersive》。

咪咕视频-Vision 已上架 Vision Pro 应用商店，今日更新到 1.2.0 版本，上线了 Apple Vision Pro 沉浸视频专区。