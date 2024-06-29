随着欧盟立法的临近，据报道，苹果正在开发一项新技术，使 iPhone 电池更易于更换。据The Information报道，苹果正在研究使用一种新的“电感应粘合剂脱粘”技术来更换电池。

目前，更换 iPhone 电池需要用镊子取出旧电池，旧电池通过胶带固定。然后，必须使用“专用机器和托盘”将新电池按入到位。

新工艺使用金属而不是箔来覆盖电池，正如The Information解释的那样：这项新技术被称为电感应粘合剂剥离技术，它使用金属包裹电池，而不是像现在一样使用箔片 。据知情人士透露，这样人们只需对电池施加一点电流，就能将电池从底盘上拆下来。

消费者仍然需要自己撬开 iPhone，但由于粘合剂和螺丝将 iPhone 的屏幕固定到位，因此这不是一个简单的过程。

然而，即使做出这一改变，苹果仍然会建议 iPhone 用户寻求专业人士来更换电池。

如果苹果对这项新粘合技术的开发进展顺利，今年它可能会至少在一款 iPhone 16 机型上首次亮相。据报道，明年它将扩展到所有版本的 iPhone 17。

“我很乐意看到苹果在提高可修复性方面做出创新，”电子产品维修网站 iFixit 的首席执行官 Kyle Wiens 表示。“胶水是现代设备维修的祸根，任何有助于逆转胶粘剂的策略都是受欢迎的。”

维恩斯表示，施加电压来释放 iPhone 电池是一种很有前途的方法，因为通常用于电子产品测试和充电的直流电源很容易买到。