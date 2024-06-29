新的法拉利电动汽车工厂在马拉内罗该品牌生产基地的北部地区落成，该工厂将生产内燃机汽车、混合动力汽车和法拉利首款电动车型。

通过电子化建设，法拉利将提高其生产灵活性，以符合其“收入优先，质量优先，数量优先”的战略。该工厂还体现了技术中立的原则，因为它将生产和开发内燃机、混合动力发动机和新型电动机，每一种发动机都能带来法拉利标志性的驾驶乐趣。

将整个系列的生产整合到一个建筑中将使法拉利能够在马拉内罗现有的设施中更有效地重组和重新分配所有生产活动，从而提高其快速适应生产需求的能力。

该电子大楼配备了最先进的技术，还将生产与法拉利的技术和性能差异化高度相关的战略电气元件：高压电池、电动机和车轴。

该建筑的设计旨在实现最高水平的能源性能，除其他来源外，其能源来自安装在屋顶的 3,000 多块太阳能电池板，发电量为 1.3 兆瓦。随着三联产电厂计划于年底关闭，该建筑将完全由可再生能源供电，这些能源来自内部和外部，并有来源保证。

已采用多种尖端解决方案来重复利用生产周期中的能源和雨水。例如，用于电池和电机测试的 60% 以上的能源将在蓄电池中回收并重新用于为新工艺提供动力。

该工厂建在法拉利园区北部，目前正在扩建。该区域被收购并重新开发，无需额外占用土地，而是通过替换陈旧且耗能的工业结构。

该建筑的设计优先考虑了工人的培训和福利，其中设有专门的培训空间。

两年前，新生产线选拔人员的培训工作就开始了，目的是深入研究新系统和产品所需的技能和流程，以及加强与电动机相关的知识。在完全延续和协同法拉利一直传承的机械和电子技能的同时，还开发了额外的能力，例如化学和电池组装生产工艺。

生产流程配备了协作机器人，可根据操作员的需求调整其行为，以及数字孪生，可创建产品和流程的数字副本。这些解决方案使技术能够由员工控制和服务，从而进一步提升员工在生产过程中的作用，以确保法拉利系列的卓越品质和对细节的关注。

在该设施中，还设计了各种解决方案来改善工作环境中人们的幸福感：符合人体工程学的工作站、休息区、声学和视觉舒适度以及自然光和人工照明的正确组合是其中最有益的方面。

电子大楼的外立面和主要室内空间由 MCA – Mario Cucinella Architects 设计，该公司是一家处于可持续解决方案和城市复兴开发前沿的公司，与法拉利团队合作。

新建筑呈长方形，高 25 米，与景观和周围的建筑相得益彰，其外墙采用量身定制的高效“表皮”，具有鲜明的特色。乳白色玻璃与透明玻璃交错，减弱了建筑的视觉冲击力，使自然光得以在建筑内散布，而在夜间，它就像一盏发光的灯笼。

外墙组件的设计和制造均遵循面向制造和装配的设计 (DfMA) 逻辑，以方便现场组装和维护。这不仅提高了成本效率，还减少了与所用材料和工艺相关的环境影响。