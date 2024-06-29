Rivian Automotive和大众汽车集团宣布，双方拟组建一家各占一半股权的合资企业 (JV)，以打造下一代电气架构和一流的软件技术。

此次合作预计将加速 Rivian 和大众汽车集团的软件开发。通过扩大规模和加快全球创新，两家公司有望结合互补优势并降低每辆车的成本。Rivian 经过市场检验的区域硬件设计和集成技术平台有望成为合资公司未来 SDV 开发的基础，并将应用于两家公司的车辆。Rivian 计划贡献其电气架构专业知识，并有望将现有知识产权授权给合资企业。

两家公司都计划在 2020 年推出受益于合资公司所开发技术的汽车。短期内，合资公司有望使大众集团能够利用 Rivian 现有的电气架构和软件平台。此次合作的目标是加速大众集团的 SDV 计划并过渡到纯区域架构。每家公司将继续独立运营各自的汽车业务。

在战略合作愿景的支持下，大众汽车集团计划向 Rivian 投资 50 亿美元。大众汽车集团最初将通过无担保可转换债券向 Rivian 投资 10 亿美元，该债券将在获得监管部门批准或 2024 年 12 月 1 日（较晚者）后根据某些条件转换为 Rivian 的普通股。作为交易的一部分，大众汽车集团预计将再投资 40 亿美元。

过去几个月，双方进行了大量的工作来验证 Rivian 的电气架构和软件是否与大众汽车集团的车辆兼容。双方目前预计合资公司将于 2024 年第四季度成立。本新闻稿中描述的所有交易均须完成最终协议、满足协议中包含的条件并获得所需的监管部门批准。Lazard 担任 Rivian 的首席财务顾问，BDT & MSD Partners 担任其财务顾问。

大众汽车集团首席执行官奥利弗·布鲁姆表示：“与 Rivian 建立有针对性的合作伙伴关系以打造领先的技术架构，我们的客户从中受益。通过合作，我们将以更快、更低成本为我们的车辆带来最佳解决方案。我们也在为我们强大的品牌谋求最大利益，这些品牌将以其标志性产品激励人们。此次合作与我们现有的软件战略、我们的产品和合作伙伴关系完美契合。我们正在加强我们的技术实力和竞争力。”

Rivian 创始人兼首席执行官 RJ Scaringe 表示：“我们很高兴能与大众汽车集团合作。自 Rivian 成立之初，我们就一直专注于开发高度差异化的技术，全球最大、最受尊敬的汽车公司之一已经意识到这一点，这令人兴奋。此次合作不仅有望通过大众汽车集团的全球影响力将我们的软件和相关区域架构推向更广阔的市场，而且有望帮助我们确保实现大幅增长所需的资本需求。Rivian 的成立旨在通过引人注目的产品和服务帮助世界摆脱化石燃料，此次合作与这一使命完美契合。”