随着明年推出另一款低成本（低于 3.5 万美元）电动汽车，起亚正在制定一个雄心勃勃的目标。起亚将于 2025 年初开始生产 EV4，目标是每年生产 70,000 辆，以满足对平价电动汽车的需求。

起亚于去年 10 月推出了 EV4，这是其大众市场电动汽车新系列的一部分。起亚表示，EV4“重新定义了电动轿车”。

EV4 将加入本月早些时候在韩国推出的 EV3 行列。起亚在韩国市场开放了 EV3 的订单，起价为 30,700 美元（4208 万韩元）。有了激励措施，起亚预计 EV3 的价格将降至 29,200 美元（3995 万韩元）。

起亚的目标是到 2024 年底销售 18,0000 辆 EV3 车型。明年，EV3 将在欧洲和美国推出。

EV3 的起售价预计在 3 万至 3.5 万美元左右，是最实惠的电动汽车之一。据报道，起亚计划在墨西哥生产 EV3，而联邦政府的电动汽车税收抵免等激励措施可能会进一步压低价格。

起亚此前透露，计划“逐步”推出其新的经济型电动汽车系列。继今年推出 EV3 之后，起亚的 EV4 将于 2025 年推出。

据当地新闻媒体ETNews报道，起亚将于 2025 年 3 月启动 EV4 的生产。起亚上个月生产了其第一辆原型车，并且已经在各个市场测试该生产模型。

起亚将于 2 月完成 EV4 的开发，并计划于 3 月在其光明二号工厂开始生产。

凭借其独特的设计和低廉的起价，起亚希望 EV4 能够填补市场空白。该公司的目标是每年生产 70,000 辆 EV4 车型。

包括 10 万辆 EV3 在内，起亚预计年产量将达到 17 万辆。该报道还指出，起亚可能会在海外市场生产 EV4。

起亚的 EV4 代表了其“突破界限和加速电动汽车革命的决心”。它将包括起亚最新的软件和连接技术（包括其新的 ccNC 信息娱乐系统）。