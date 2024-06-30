新款BMW X3拥有比以往更出色的运动魅力、视觉冲击力和多功能性，成为品牌核心细分市场中适合日常使用、休闲活动和旅行的全能车型。

全新设计语言让第四代运动型多功能车 (SAV) 的外观更加出众，并散发出动感优雅的气息。高品质材料、更为丰富的标准配置、先进的数字化以及基于 BMW 操作系统 9 的全新 BMW iDrive 和 QuickSelect 为设计先进的座舱营造出高档氛围。全新 BMW X3 的驾驶乐趣、安全性和长途舒适性也得益于对整体车辆设置的极为精确的调校以及多种半自动驾驶和停车系统。

新款BMW X3拥有丰富的车型阵容，在效率和动态性能方面取得了重大改进。动力系统组合不仅包括高效的汽油和柴油发动机，还包括最新一代插电式混合动力系统，该系统使新款 BMW X3 30e xDrive 在 WLTP 循环中实现 81 – 90 公里（50 – 56 英里）的电动续航里程。

新版车型的现代气息和增强的产品内涵为续写 BMW X3 的成功故事奠定了理想的基础——该故事始于 20 年前。自首次在高端中型 SAV 细分市场中建立以来，它一直推动 BMW X 车型的受欢迎程度稳步增长，并于 2023 年成为该品牌最畅销的车型。

新款 BMW X3 将在 BMW 集团斯巴达堡工厂（美国）和罗斯林工厂（南非）生产，采用注重节约资源和循环利用的生产工艺。其市场投放将于 2024 年第四季度在欧洲和美国开始，并从 2025 年 1 月开始在其他众多市场推出。

BMW X3 30e xDrive 插电式混合动力车的驱动系统由一台 2.0 升四缸汽油发动机和一台集成在八速 Steptronic 变速箱中的电动机组成。它们共同产生高达 220 kW/299 hp 的系统输出。

借助最新一代 BMW eDrive 技术和自适应能量回收系统，新款 BMW X3 30e xDrive 在 WLTP 循环中实现了 81 – 90 公里（50 – 56 英里）的电动续航里程，这比其前代车型要长得多。其组合充电装置可实现 11 kW 的标准交流充电。这款插电式混合动力车型还配备了联网家庭充电选项，可实现智能充电。