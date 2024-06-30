6 月 23 日，现代IONIQ 5 N车型成功完成布罗德莫派克峰国际爬山赛(PPIHC)，创下电动改装和量产 SUV/跨界车类别的纪录。凭借这一成功，现代的高性能电动汽车再次超出了人们的预期。

现代汽车今年派出两辆IONIQ 5 N TA（计时赛）规格车型和一辆量产版 IONIQ 5 N参加 PPIHC 比赛。这三款车型均征服了一条极具挑战性的赛道，全长 12.42 英里（20 公里），海拔超过 4,700 英尺（1,438 米），直达派克峰顶峰，途中要面对 156 个弯道、不可预测的天气和高海拔条件，这些都会对驾驶员和车辆造成影响。

现代世界拉力赛车手 Dani Sordo 驾驶的 IONIQ 5 N TA Spec 以 09:30.852 完赛，夺得表演组冠军。第二辆 TA Spec 由 Randy Pobst 驾驶，以 09:55.551 完赛。

IONIQ 5 N TA Spec 旨在突出量产版 IONIQ 5 N 的优势，而无需进行重大修改。除了对软件进行细微调整以提高最大电机输出功率和一些高性能部件的改变（包括新的减震器、赛车规格的制动器和光头胎）外，TA Spec 保留了量产版 IONIQ 5 N 为普通客户提供的大部分功能。

IONIQ 5 N 量产车型由 PPIHC 新秀兼汽车媒体名人 Ron Zaras 驾驶，Zaras 以 10:49.267 的成绩完赛，展现了该车型无需改装的领先性能。