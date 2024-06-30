科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2024.06.24-2024.06.30）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

正如标题所言，本期，我们探讨的是东南亚在发工资这件事上的一些探索。

尽管在发薪日之前获取工资并不是一件多么新奇的事情，近年来，随着东南亚创业生态的日趋火热，以Earned Wage Access（EWA/随赚随取，可以大致理解为灵活结算工资）为业务方向的初创公司也在当地不断兴起，并不断收获资本机构的青睐（如本期正文中的Paywatch或者更早之前的GIMO、Wagely、Salary Hero等初创公司，而这些公司均获得了规模不小的融资）。

当然，EWA在东南亚的火热与当地的社会背景显然有着密切的关联。如我们所一再探讨，对东南亚来说，近70%的underbanking群体使得广大工薪阶层无法通过银行机构的信贷消费渠道缓解现金流问题。而当他们转向第三方的借贷平台时，相对高昂的利息会进一步加剧其所遇到的财务问题。这时，EWA这种能够灵活提取工资的方式便成为了一种风险不那么大的替代选项。

但这种方式也并不总是让外界充满乐观。一方面，在一些人看来，EWA可能会促使消费观念不健全的工人对此产生依赖、从而产生更多的非理性花销。另一方面，由于EWA大多是由以此为业务的初创公司向工人“提前预支”工资，而这些初创公司的资金往往来自于融资，当EWA企业开始面向更大规模的业务群体时，它们的承载能力也将催生出更多的质疑。

可以看到的是，目前，在东南亚，在提供薪酬发放之外，一些EWA企业也正在试图为服务企业提供财务管理、理财教育以及人力资源管理等其他相关的服务内容，从而试图拓宽EWA本身的“含义”。不过，考虑到东南亚在“underbanking”上的任重道远，EWA所要面对的，也将是一场关乎时间的赛跑。

好了话不多说，让我们进入本期正题。

产业&动态

东南亚科技初创公司今年上半年融资总额同比暴跌65%：据Traxcn日前发布的一份报告显示，24年上半年期间，东南亚科技领域初创公司仅筹集到了16亿美元资金，较上年同期的45亿美元相比大幅下跌65%。同时，报告也指出，同去年下半年的25亿美元总额相比，该数字也呈现出了37%的降幅。

长城汽车今明两年拟在马来西亚、印尼、越南建厂，实现当地组装：据新加坡商业时报（Business Times）报道，长城汽车的东盟业务总裁程金奎在接受采访时说，该集团直到 2023 年才实现了对东盟地区的全面覆盖。程金奎认为，公司在东盟的投资仍处于早期阶段，预计后续会有更多进展。当前，长城在泰国运营着一家完全建成的工厂，在马来西亚、印度尼西亚和越南的新工厂预计将于今年或明年投产。具体来看，长城汽车正与马来西亚 EP Manufacturing 合作，寻求在马来西亚马六甲州组装产品，预计最快 7 月投产；印尼的组装厂则有望今年 7 月或 8 月投产；越南工厂将于明年实现当地组装。

马来西亚将吸引中国投资者建设更多数据中心：据外媒日前报道，马来西亚经济部长Rafizi Ramli称，马来西亚正与潜在的中国投资者就在该国建立数据中心进行洽谈，以吸引更多“高质量”投资。他在采访中表示，包括微软公司、谷歌和英伟达在内的一些美国科技巨头已经陆续宣布了在马来西亚建立数据中心的计划，中国公司也有兴趣建立更多的数据中心，以服务于想要进入东南亚市场的马来西亚科技公司。

印尼超40家政府机构数据中心遭受网络攻击：据外媒本周报道，包括印尼移民部在内，当地有超40家机构受到了针对数据中心的网络攻击影响。报道称，此次网络攻击是印尼近年来遭遇的最严重攻击，一度导致移民服务中断，并影响了印尼主要机场数日的运营。印尼通信部在本周早些时候指出，攻击者使用了名为Lockbit 3.0的恶意软件并要求支付800万美元的赎金，但其遭到了印尼政府拒绝。据悉，包括移民服务局和投资协调部在内的5个机构的数据已经恢复，而当地政府也正在努力恢复其他39个机构的数据。

投融资

薪酬管理平台Paywatch获得3000万美元融资：Paywatch成立于2020年，是一家主打Earned Wage Access（EWA/随赚随取，可以大致理解为灵活结算工资）概念的初创公司。据介绍，目前，Paywatch已通过其系统处理了超5800万美元的工资，每月的工资支出增加到近800万美元，环比增长率高达15%。而基于这一数字，Paywatch表示，自身也已成为亚洲地区内交易量最大的EWA服务公司。

金融科技公司Atome Financial获得1亿美元债务融资：Atome Financial是新加坡大数据公司Advance Intelligence Group的子公司，旗下经营有先买后付平台Atome及印尼数字借贷平台（已获得印尼金融服务管理局的许可）Kredit Pintar。

金融科技独角兽Ascend Money获得1.95亿美元投资：Ascend Money成立于2013年（隶属于Ascend Group，是泰国正大集团旗下金融科技部门），致力于为东南亚七国（泰国、柬埔寨、缅甸、越南、菲律宾、印尼和马来西亚）提供支付和金融服务。据介绍，其TrueMoney平台拥有包括电子支付、贷款、先买后付 (BNPL)、投资、保险等在内的一系列金融解决方案。