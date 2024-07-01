苹果在 WWDC 24 中推出了全新人工智能服务 Apple Intelligence，计划为 iPhone、iPad、Mac 设备引入一系列 AI 功能。彭博社记者马克·古尔曼（Mark Gurman）在最新一期 Power On 实时通讯中透露，苹果计划将 Apple Intelligence 功能引入 Vision Pro，但不会将相关功能引入 HomePod。

古尔曼说，Apple Intelligence 要求设备需要“足够的 RAM”，Vision Pro 头显配备的 16GB RAM 足够来运行各种摘要、书写工具和新版 Siri 功能，但 HomePod / mini 仅仅拥有 1GB RAM，完全无法运行相关 AI 模型。

展望未来，古尔曼认为 Apple Intelligence 将对苹果越来越重要，并将逐渐成为公司业务的支柱，“Apple Intelligence 应该比 iCloud 等服务更频繁地更新，至少更新幅度将比肩该公司的硬件和系统软件产品”。

据此前报道，虽然苹果 Apple Intelligence 仍将在 2024 年秋季上线，但并不会包含 WWDC24 上展示的所有 AI 功能。因此，最初发布时将带有“预览版”的标签，以表明其仍处于开发阶段。一些主要的缺失功能包括 Siri 理解设备内容、语义索引、允许人工智能控制设备以及屏幕感知功能，所有这些功能都将在 2025 年某个时候上线。