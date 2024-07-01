宾利汽车公司推出了第四代欧陆 GT 极速版，秉承欧陆 GT 家族 21 年的传统，重新定义了超级跑车性能、手工奢华和日常实用性的终极融合。外观和内饰全面重新设计，细节简洁现代，遵循宾利 Bacalar 和 Batur 客车定制版确立的全新设计 DNA。全新超高性能混合动力系统带来卓越性能，由 4.0 升 V8 发动机与 190 PS 电动机协同工作，功率为 782 PS，扭矩为 1,000 Nm。0-60 英里/小时加速仅需 3.1 秒，纯电动续航里程为 50 英里（81 公里）（欧盟驾驶循环），总续航里程为 534 英里（859 公里），打造出一款日常超级跑车。

动力系统的性能与全新底盘系统相得益彰，全新双腔空气弹簧搭配全新双阀减震器，以及宾利动态驾驶系统（48V 主动防侧倾控制）、eLSD 和扭矩矢量控制。出色的车身控制和迄今为止最佳的 Continental GT 乘坐舒适度是其成果，并由汽车历史上首次采用 49:51 的后置偏置重量分布提供支持。

在其内部，一系列现代创新技术提供了领先同级的性能，使每次旅程在驾驶辅助、信息娱乐系统和联网汽车服务方面都成为无缝的体验。全新外观延续了宾利未来征程的设计革命，这是二十年来对欧陆 GT 前脸的最大改动，也是自上世纪 50 年代以来第一款采用单大灯的主流宾利。

宾利继续采用世界领先的内饰舱设计、材料、质量和工艺，引入进一步的健康座椅技术、新的空气电离、三维皮革纹理、新的现代绗缝以及新深色镀铬等技术饰面。

全新的 400 伏电气架构使当今豪华汽车品牌能够提供最先进的动力总成技术套件， 在 WLTP 驱动循环中实现 29 克/公里的二氧化碳排放量和 50 英里/81 公里的电动续航里程。

在欧陆 GT 历史上，敞篷版欧陆 GTC 首次与轿跑车同时推出——为欣赏敞篷和封闭式车顶驾驶的客户提供了最大的灵活性。轿跑车和敞篷车都将在位于英国克鲁的宾利梦工厂纯手工打造。生产和交付将于第三季度开始。

1. 全新超高性能混合动力系统

全新 Continental GT Speed 搭载了最先进的混合动力系统，由一台 4.0 升 V8 发动机和一台电动机组成。V8 发动机提供 600 PS（584 bhp）的功率，电动机提供 190 PS（187 bhp）的功率，总系统输出为 782 PS（771 bhp）。系统峰值扭矩为 1000 Nm（738 lb ft），比即将停产的 W12 发动机版本增加了 11%。该系统使得 Continental GT Speed 从静止加速到 60 英里/小时仅需 3.1 秒，最高时速可达 208 英里/小时（335 公里/小时），成为有史以来最强大的宾利车型，超越了第二代 Supersports 和 Batur。

动力通过八速双离合变速箱和电子限滑差速器 (eLSD) 传输至四个车轮，保证了在各种驾驶条件下的优异动力传输和可靠牵引力。系统采用主动扭矩矢量控制，从前到后分配扭矩，并通过制动器对每个车轴进行精确控制。V8 发动机采用燃油喷射压力为 350 bar（从 200 bar 提高）的系统，燃烧更清洁，无需传统的真空系统和停缸硬件，双单涡管涡轮增压器减少了复杂性和排放。

2. 先进的电动机和电池系统

Continental GT Speed 的电动机位于变速箱壳体内，能够提供 190 PS 和 450 Nm（332 lb ft）的扭矩，特别是在低转速下提供扭矩填充，换档时也能提供额外的平稳性。25.9 kWh 的电池安装在后轴后方，这不仅有助于平衡车身重量，还可以使用高达 85% 的电池容量，提供良好的电力储备和续航能力。

在纯电动模式下，电动机可以单独输出 190 PS 和 450 Nm 的扭矩，最高时速可达 87 英里/小时（140 公里/小时），电池可以在 2¾ 小时内充满电，峰值充电功率为 11 kW。系统可以根据不同的驾驶模式管理能量流，包括纯电动汽车模式、电动增压模式、再生制动模式，以及发动机驱动车轮并为电池充电的模式。

3. 卓越的性能和驾驶体验

新款 Continental GT Speed 结合了 V8 发动机和电动机的优势，在整个转速范围内提供更高的功率和扭矩。电动机在低速和中速下提供强劲加速，而 V8 发动机在高速时展现出卓越的性能。排气系统经过精心设计，强调了跨平面质量，提供了自然的声音，没有使用人工电子增强。同时，电动模式下的驾驶体验安静、平稳。

敞篷版 Continental GTC Speed 与轿跑车同时推出，0-60 英里/小时加速时间仅为 3.2 秒，0-100 公里/小时加速时间为 3.4 秒，最高时速被电子限制在 177 英里/小时（285 公里/小时）。敞篷车配备了 Bentley 的七弓织物车顶系统，有七种外观颜色可供选择（包括粗花呢），可在时速高达 30 英里/小时（48 公里/小时）时在 19 秒内展开。

4. 豪华内饰和先进技术

Continental GT 系列内饰一直是豪华车的典范。新款车型的座椅和车门采用全新的精密绗缝图案，灵感来自现代时尚设计。20 向可调座椅提供极致的舒适性和精致度，可选的 Wellness 座椅带有姿势调节和自动气候功能，最大限度地减少驾驶疲劳。

内饰还配备深色镀铬规格，提供现代感的美学设计，适用于车门把手、开关、格栅和其他区域。Mulliner 部门提供一系列个性化选项，使车辆更加独特。

5. 高级音响系统和情调照明

Continental GT 提供三种音响系统：标准的 10 扬声器系统、Bang & Olufsen 的 1,500 瓦 16 扬声器系统，和 Naim 的 2,200 瓦 18 扬声器系统。Naim 系统配有内置于前排座椅的有源低音传感器和八种声音模式，为音响发烧友提供顶级的听觉享受。挡风玻璃和侧窗采用夹层隔音玻璃，外部噪音降低了 9 分贝。

车辆还配备了创新的宾利旋转显示屏，三面显示屏包括 12.3 英寸高清显示屏、三个优雅的模拟表盘和一面完整的手工饰面，提供多样化的显示选择。机舱周围的情调照明与座椅和门的雕塑形状相结合，营造出茧型效果，用户可以从 30 种选项中选择照明颜色，为每次驾驶提供不同的氛围。

这些要点展示了全新 Continental GT Speed 的卓越性能、豪华内饰和先进技术，使其成为宾利历史上最强大的车型之一，完美结合了动力、奢华和现代科技。