与去年同期相比，中国 2024 年 618 期间的智能手机销量同比增长 6.8%；

今年，大多数手机厂商提供的价格折扣与去年相似；

华为是最大赢家，销量同比增长 42.4%，得益于其新款 5G 产品的持续需求；

vivo 和小米也表现更好，与去年相比都实现了同比两位数增长；

苹果的销量同比增长 2.7%，得益于更强的促销活动以及比去年多一个星期的促销价格。

根据 Counterpoint 发布的中国智能手机周度机型销量追踪数据，2024 年第 21 周至第 24 周（对应 618 购物节期间），中国智能手机销量同比增长 6.8%。与去年相比，大多数手机厂商提供的折扣力度相似，显示出需求回暖迹象。值得注意的是，今年 618 购物节的促销期从 5 月 20 日持续到 6 月 20 日，比往常更长，因为天猫的促销活动从 5 月 20 日就开始。而 2023 年，618 期间为 5 月 31 日至 6 月 18 日。促销期延长也为今年的销量增长做出了贡献。

华为凭借其新款 5G 产品的持续强劲需求，成为 618 期间的赢家，销量同比增长 42.4%。尽管华为提供的折扣力度在主要手机厂商中最小，但 Mate 60 系列和 Pura 70 系列等产品仍然供不应求。

vivo 以超过 12.6% 的同比增长位居第二。vivo 在活动前推出了高端的 X100s 系列、实惠的 Y200 系列和中端的 iQOO Neo 9s Pro，活动期间又推出了中端的 S19 系列。这些新品帮助其在该期间提升了销量。

小米的销量同比增长近 12.6%，这主要得益于活动期间提供的最高达 1000 元人民币（约合 139 美元）的折扣，以及其中高端手机销量的增长。在小米的机型中，Redmi K70 是该期间的畅销机型。

荣耀的销量同比增长 4.3%。除了大幅降价外，荣耀还在 618 期间推出了中端的荣耀 200 系列。荣耀 X50 等高性价比产品也为其增长做出了显著贡献。

苹果的销量同比增长 2.7%，得益于更强的促销活动以及比 2023 年多一个星期的促销价格。由于来自华为在高端市场激烈的竞争，苹果提供了有史以来最大的折扣，最高达 2350 元人民币（约合 326 美元），以吸引消费者。

鉴于中国智能手机市场自年初以来的复苏，该机构预计 2024 年将实现低个位数的同比增长。