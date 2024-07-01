Google 曾在今年 4 月发布了一款全新的 AI 视频编辑应用 Google Vids，并宣布预计 6 月登陆 Google Workspace Labs 测试版。据 Android Authority 报道，目前该应用已经于上周五前后悄悄上线并开启测试，功能齐全。

Google Vids 集成了 Gemini 大模型，可以帮助用户创建幻灯片、编写视频脚本，并从 Shutterstock 寻找素材，还可以为整个视频制作分镜头脚本。用户则可以通过添加或删除幻灯片、文本字段、图片和音频等元素来编辑视频，最后将其导出为 MP4 文件。

该功能的入口位于 Google Docs 文档处理工具中。用户在创建新项目之后，可通过几句话来描述视频的主题或自己想要的效果，同时还可以要求 AI 使用 Google Drive 云端硬盘的指定文件作为素材。而相比 4 月份的预热，目前上线的测试版暂时缺少了 AI 配音功能。

据此前报道，今年 4 月，Google Workspace 协作应用程序产品管理副总裁 Kristina Behr 说：“我们的精神是，如果你能制作幻灯片，你就可以在 Vids 中制作视频，不需要视频制作（的经验）。”