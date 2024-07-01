苹果上个月官宣的 Apple Intelligence 将与 OpenAI 的 ChatGPT 达成合作，此后有关于“苹果牌 AI”是否会与其他模型达成合作乃至在华采用何种模型的相关传闻，可说有增无减。彭博社记者马克·古尔曼在最新一期 Power On 时事通讯中透露，苹果今年秋季将宣布“至少另外一项”协议的达成，届时 Apple Intelligence 将有望接入 Google Gemini。

报道称，苹果公司高级副总裁 Craig Federighi 在 WWDC 主题演讲结束后不久即“暗示”了与 Google 的交易。古尔曼补充说，即使不是今年秋季，苹果仍可能在“某个时候”宣布与 Google 达成交易。其他公司方面，Meta 公司的 Llama 聊天机器人因为“还不够好”而很快遭到了苹果公司的拒绝。

古尔曼认为，苹果希望让 AI 成为直接获利的途径，而不仅仅是一系列旨在“推动”硬件产品发展的功能。作为其中的一部分，其称苹果公司“最终可能”会推出只接受订阅模式的苹果智能功能。“虽然 Apple Intelligence 一开始是免费的，但（苹果的）长期计划是利用这些功能赚钱。公司最终可能会推出类似‘Apple Intelligence+’的服务——就像 iCloud 一样，用户按月支付额外的功能费用。”

古尔曼还表示，苹果公司计划将 Apple Intelligence 功能引入 Vision Pro，但不会将相关功能引入 HomePod。