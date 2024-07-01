零跑C16正式上市，新车为零跑LEAP 3.0技术架构下的全新车型，配备四叶草中央集成式电子电气架构，搭载高通骁龙8295座舱，并搭载激光雷达，具备高阶辅助驾驶功能。动力底盘部分，新车基于800V高压平台打造，有CTC 2.0电池底盘一体化技术、高性能油冷电驱，并提供纯电动和增程式混动系统可选，其中增程版车型纯电续航200km，低荷电油耗5.4L/100km。定位中大型六座SUV，官方将其定义为“MPSUV”，也就是SUV和MPV的结合体。新车共提供6款车型供选择，售价区间覆盖15.58～18.58万元。

车机部分，零跑C16车机引入了高通骁龙8295智慧座舱，搭载Leapmotor OS智能车机系统，除了常用的车联网功能之外，还支持双区域语音唤醒识别、可见即可说、5G网络、OTA升级、车载KTV以及手机APP远程控制等。

智驾方面，零跑C16硬件上搭载英伟达Orin-X芯片，芯片算力为254 TOPS，并配备30个智驾传感器，包括1颗激光雷达、5个毫米波雷达、12颗摄像头以及12个超声波雷达。功能上支持高速路段领航辅助驾驶，如匝道自动驶出入、自动变道辅助、自动泊车入位等功能都可以通过系统实现。