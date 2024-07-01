LEVC翼真汽车首款纯电MPV L380正式上市，推出100度6座Air版、116度6座Pro版、140度8座四驱Max版及140度6座四驱Ultra版4款车型，官方指导价37.99万元-47.99万元。L380定位大型纯电MPV，基于空间导向型SOA纯电架构打造，以空客A380飞机为设计灵感，旨在为用户打造陆地头等舱般的驾乘体验。

值得一提的是，LEVC是吉利收购的第一家海外品牌，LEVC是专注高端出行的百年英国品牌，起源于1908年，被吉利收购后推出的TX等系列车型，热销英国、出口全球。

L380由前宾利设计师Brett Boydell领衔设计，外观设计灵感念来自A380大飞机，线条简洁又富有美感，突破了传统MPV的大嘴造型和子弹头造型，给人一种大体量的视觉感受。分体式大灯以及环形LED日行灯，提升了整车的辨识度。

L380可以根据用户不同需求，提供3、4、5、6、7、8座版本车型，座椅布局非常灵活，3座和4座版还有更加豪华的车内配置。

动力方面，L380提供单电机和双电机两种动力版本。其中，单电机版本车型搭载最大功率200kW，最大扭矩343N·m，双电机版本最大功率400kW，最大扭矩686N·m。值得一提的是，LEVC L380提供100kW、116kWh、140kWh（宁德时代CTP 3.0麒麟电池）三种电池容量，其中，140kW版本续航里程超800km。15分钟快充补能，续航增加350km。