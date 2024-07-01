英国初创公司 Nyobolt 做出了一个非常大胆的声明。该公司发布了一款小型电动跑车的效果图，该车可在大约六分钟内充电。当我们得知前捷豹设计师 Ian Callum 的公司参与了这一过程时，我们感到惊讶，但我们当然会心存疑虑。现在，我们不那么怀疑了。这东西是真的——至少作为原型。

这款车被简称为 Nyobolt EV 原型车，重 2,750 磅，WLTP 续航里程为 155 英里。这不算是长续航里程，但该公司已经实现了在 4 分 37 秒内将电量从 10% 充至 80%。这增加了 120 英里的续航里程，据 Nyobolt 称，这是目前量产车中充电速度最快的两倍。

Nyobolt 联合创始人 Sai Shivareddy 博士表示：“我们在英国和美国开展的广泛研究已经解锁了一种新型电池技术，该技术现已准备就绪并可扩展。我们正在使目前被认为不可行或不可能的新产品和服务实现电气化。打造 Nyobolt EV 等现实世界的示范车，既彰显了我们的准备状态，也彰显了我们致力于让行业看到变革是可能的决心。”

该电池组为 50 安培小时、35 千瓦时。这在电动汽车领域相当小，但 Nyobolt 的设计既快速充电又具有极强的抗退化能力。该公司已进行了超过 4,000 次完全放电深度快速充电循环，相当于实际使用里程约 600,000 英里。最后，电池组仍有超过 80% 的容量。换句话说，当你可以在几分钟内为较小的电池充电而不会造成任何损失时，就不需要大而重的电池了。

这增加了原型车的重量，但它并不是我们见过的最轻的电动跑车。去年，Caterham 推出了 Project V，这是一款重 2,623 磅的三座原型跑车，配备 268 马力和 55 千瓦时电池。计划于 2025 年底或 2026 年开始生产，因此从原型到最终模型的数据可能会发生变化。但 Caterham 和 Nyobol 向世界展示了有趣的电动汽车不必非常重。宝马，你听到了吗？

Nyobolt 没有提及原型车的马力。事实上，目前还不清楚是否有生产计划。该公司将其用作展示车，用令人印象深刻的电池技术吸引汽车制造商，在这方面，Nyobolt 表示已经有几家 OEM 对此感兴趣。虽然从技术上讲还处于原型阶段，但用于公路或赛道的电池组的小批量生产可能会在一年内开始。