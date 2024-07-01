Polestar已向首批客户交付Polestar 3。这款电动时代的 SUV 在公司的发展中发挥着重要作用，因为 Polestar 目前已在路上推出了三款车型，其中包括两款 SUV。

首批车辆将在未来几天内交付给两大洲的客户，整个夏季交付速度将加快。在全球汽车媒体的大力赞誉下，客户对 Polestar 3 的兴趣依然高涨，导致首批客户试驾预约超额。夏季期间，Polestar 的 Spaces 上已开放额外的试驾名额。

在位于瑞典哥德堡的 Polestar 总部，首批 Polestar 3 的交付仪式在该品牌标志性的 Cube 举行。除了首发版的采用镁和太空混合材质的 Polestar 3，这些首批客户还收到了一份特殊的 Polestar 礼品包，以纪念这一特殊时刻。

Polestar 首席执行官 Thomas Ingenlath 表示：“这是一个重要的里程碑——Polestar 3 首次交付给我们的客户。本周末，所有 Polestar Spaces 都将开始试驾。数千名试驾者受邀体验我们出色、豪华的高性能 SUV。Polestar 正凭借最具吸引力的电动产品系列成为全球参与者。”

全球各地的客户也将在当地交车仪式上体验到同样的感受。明天，德国和挪威将进行更多客户交付，而在美国，Polestar 3 的更多生产将于夏季开始，北美 Polestar 团队将在加利福尼亚州、伊利诺伊州、印第安纳州和纽约州向客户交付首批 Polestar 3。这些首发版汽车混合了长续航双电机和长续航双电机性能包车型，采用雪色、雷霆色和镁色混合涂装。

Polestar 全球商务总监 Kristian Elvefors 表示：“我们一直都知道 Polestar 3 会很受欢迎，但就连我们也对全球媒体的评价和开放试驾预订的反响感到震惊。这证明了市场对这款车的热情以及客户对驾驶我们旗舰电动 SUV 的兴趣。”