7月1日，特斯拉官方针对旗下Model 3和Model Y推出全新购车金融政策，从即日起至7月31日（含）之前下订，可享受5年0息方案。同时，该方案覆盖所有选配，包括车漆、内饰、轮圈造型、EAP（增强版自动辅助驾驶功能）和FSD（完全自动驾驶能力）等。

官方针对特斯拉Model 3、特斯拉Model Y标准续航版推出的1-5年0息和低息优惠购车政策，日供低至85元起；针对特斯拉Model 3、特斯拉Model Y长续航全轮驱动版推出的1-5年0息和低息购车优惠政策，日供低至107元起；特斯拉将7月限时低息的年费率降至0.5%起（折合年化利率仅0.93%起）。

以特斯拉Model 3、特斯拉Model Y长续航全轮驱动版（车价分别为27.19万元和29.09万元）为例，7月31日（含）之前下订：首付7.99万元，可选5年0息方案，Model 3日供低至107元，Model Y日供低至118元。相比标准年费率2.5%，劲省最多26375元的利息（Model Y）。首付4.59万元，可选5年低息方案，Model 3日供129元，Model Y日供140元。相比标准年费率2.5%，最多省下24500元的利息（Model Y）。