苹果日前将 iPhone X、初代 HomePod 和初代 AirPods 列为“过时产品”（vintage），根据苹果的分类标准，停售超过五年但不到七年的产品会被归为“过时产品”。苹果商店和授权服务商将继续为这些“过时产品”提供最多达两年的维修服务，前提是零件供应充足。

iPhone X 于 2017 年 9 月 12 日发布，11 月 3 日正式上市，标志着苹果智能手机设计和功能方面的一次重大飞跃。为了纪念 iPhone 发布十周年，iPhone X 引入了多项重大改变，例如移除实体 Home 键，改用全面屏设计，配备一块 5.8 英寸的 Super Retina OLED 显示屏。面容识别系统 Face ID 取代了 Touch ID 指纹识别，并利用原深感摄像头系统实现 Animoji 功能。iPhone X 搭载了 A11 Bionic 芯片，内置了苹果首款神经网络引擎以增强机器学习能力，同时还首次支持无线充电。不锈钢框架和玻璃背板的设计让其外观更显质感。

初代 HomePod 于 2017 年 6 月 5 日的 WWDC 全球开发者大会上发布，并于 2018 年 2 月 9 日正式上市。最初售价为 2299 元，旨在提供高品质音频，并与 Apple Music 和 AirPlay 等苹果生态系统深度集成。其采用定制的高偏移量低音炮和七单元波束成形高音扬声器阵列，内部搭载了 Apple A8 芯片，支持实时声学建模、音频波束成形和多通道回声消除功能，内置的 Siri 语音助手可以让用户控制音乐播放、管理智能家居设备以及通过语音指令获取信息和服务。

初代 AirPods 于 2016 年 9 月 7 日发布，12 月 13 日正式上市，售价为 1288 元。这些无线耳机因其与苹果生态系统的无缝集成而具有开创性意义，这得益于其定制的 W1 芯片。该芯片实现了与苹果设备轻松配对、长续航以及高效的无线连接。AirPods 还配有光学传感器和运动加速度计，可以检测它们是否在用户耳内，并在取出时自动暂停播放。其独特紧凑的设计，加上便携式充电盒的便利性，为无线耳机树立了新标准，使其在音频配件市场广受欢迎并极具影响力。