根据Canalys发布的报告，2024年第一季度，美国个人电脑（不含平板电脑）出货量同比增长5%，达到1480万台。增长的动力主要来自消费市场和中小型企业，两者在第一季度的出货量同比增长均超过9％。随着今年开局的强劲表现，以及Windows更新周期持续进行的情况下，市场目前正处于健康复苏的轨道。预计2024年，美国PC总出货量将达到6900万台; 2025年将再增长8％，达到7500万台。

美国消费市场连续三个季度表现最佳。Canalys分析师Greg Davis表示：“年末假期过后持续的打折活动推动了2024年初消费者对PC的需求。商用市场的表现在第一季度也有所回升。在中小企业的出货量增长表明，Windows 10服务即将到期所带来的更新潮已成为现实。随着企业客户的跟进，市场的近期前景仍然非常乐观。”

Canalys预测，到2024年底，美国PC市场将保持强劲势头，到2025年将更上一层楼。2024年，美国PC出货量将增长5%，2025年将再增长8%。

Davis表示：“美国的宏观经济状况几个月来一直保持稳定，有利于更健康的消费者支出和企业IT投资。很大一部分PC装机量仍在使用Windows 10，因此预计，未来四个季度将为更新周期带来更强劲的动力。这一时机也与市场上更多的端侧AI功能相吻合。Windows和苹果生态系统的新品和用户体验必将激发消费者和企业的热情。预测美国将成为采用AI PC的领头羊，厂商及其合作伙伴将优先实施市场进入策略，抓住客户升级到高端设备的重大机遇。”